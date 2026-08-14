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अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग को लेकर सीएम की सभा की ओर मार्च, कई कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिवक्ता हिरासत में

राज्य सरकार द्वारा अनूपगढ़ जिले को निरस्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार अनूपगढ़ पहुंचे थे.

Police taking Congress workers away in bus
कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में ले जाती पुलिस (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 7:54 PM IST

4 Min Read
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श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ को पुनः जिला बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बार संघ के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के सभा स्थल की ओर मार्च कर रहे थे. पुलिस ने परशुराम चौक के पास कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. वहीं, बार संघ के पांच अधिवक्ताओं को भी प्रशासन ने डिटेन किया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव रामदेवी बावरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शहर के मुख्य बाजार में एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री की सभा स्थल की ओर पैदल मार्च शुरू किया. प्रदर्शनकारियों ने 'अनूपगढ़ को जिला बनाओ, नहरों में पानी दो और उजाड़े गए घरों को बसाओ' जैसे नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शनकारी जब सीएम की सभा की ओर बढ़ रहे थे, इसी दौरान पुलिस ने बीकानेर रोड पर परशुराम चौक के पास उन्हें रोक लिया. पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बसों में बैठाया और अज्ञात स्थान पर ले गई. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किडया डिटेन... (ETV Bharat Sriganganagar)

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'कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा': रामदेवी बावरी ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है. सरकार जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है. अनूपगढ़ को पुनः जिला बनाने सहित क्षेत्र की अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा. सुखविंदर सिंह जोशन, सुरेंद्र पाल सिंह बराड़, भैराराम चौहान, विजयपाल बिश्नोई, परमजीत कौर, मोतीरामपंवार रामप्रकाश, गुरमेल सिंह, सिकंदर सिंह बराड़, शीशपाल 3 एनडी, मनजीत कौर, रेशमा, मौसमा देवी, सीता देवी सहित सैंकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया.

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Congress workers staging a protest
विरोध प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Sriganganagar)

अलग–अलग स्थानों पर बिठाया: इसके अलावा कामरेड श्योपत मेघवाल, सत्यप्रकाश सिहाग तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गोदारा के एक प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए बुलाया गया. लेकिन तीनों को पुलिस की तरफ से अलग–अलग जगह रोक लिया गया. कामरेड शोपत मेघवाल ने बताया कि उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल को अपनी विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए मुलाकात करवाने की मांग रखी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से बुलवाने के बावजूद नहीं मिलवाया गया.

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एक दिन पहले भी पुलिस-कांग्रेस आमने-सामने: मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को लेकर बातचीत के लिए थाने बुलाया था. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वार्ता के नाम पर हिरासत में रखा गया. सूचना पर विधायक कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचीं. पुलिस ने मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश बेनीवाल ने विधायक से बाहर आकर बातचीत की. करीब एक घंटे की गहमागहमी के बाद कांग्रेस पदाधिकारी थाने से चले गए.

बार संघ के अधिवक्ता भी डिटेन: बार संघ के अनुसार, 13 अगस्त को मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए स्थानीय भाजपा नेताओं के माध्यम से समय लेने का प्रयास किया गया, लेकिन ज्ञापन देने के लिए समय नहीं मिल सका. शुक्रवार को मुख्यमंत्री की सभा के दौरान अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर मिलने की कोशिश की. इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने बार संघ के पांच अधिवक्ताओं को डिटेन कर लिया. इनमें बार संघ अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह सेखों, सुरेश बिश्नोई, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमचंद अत्री, मदन सिंह शेखावत तथा सचिव नरेन्द्र चुघ शामिल रहे. बार संघ के अन्य अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी मिलने पर वे सभा स्थल के पास पहुंचे और नारेबाजी कर अपना रोष जताया. अधिवक्ताओं ने कहा कि अनूपगढ़ को पुनः जिला बनाए जाने की मांग को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा.

जिला निरस्त होने के बाद पहली बार अनूपगढ़ पहुंचे सीएम: राज्य सरकार द्वारा अनूपगढ़ जिले को निरस्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार अनूपगढ़ पहुंचे. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा की ओर से स्वागत की तैयारियां की गईं, जबकि कांग्रेस ने जिला बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध की चेतावनी दी थी. इसी क्रम में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री की सभा स्थल की ओर मार्च कर विरोध दर्ज कराया.

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CM BHAJANLAL IN ANUPGARH
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