भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, MSP पर मक्का खरीदी समेत मंडी की मांग

नारायणपुर में मक्का का एमएसपी मूल्य पर खरीदारी करने की मांग भारतीय किसान यूनियन ने की है.

Protest of Bharatiya Kisan Union
भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 28, 2025 at 6:53 PM IST

नारायणपुर : नारायणपुर जिले में मक्का फसल के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल की मांग पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया. किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रूबजी सलाम के नेतृत्व में सैकड़ों किसान बाइक रैली में शामिल हुए. इस दौरान जब प्रदर्शनकारी कलेक्टोरेट की ओर बढ़े तो पुलिसकर्मियों ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शकारी मेन रोड में ही नारेबाजी करने लगे.इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समर्थन मूल्य को लेकर उचित आश्वासन देकर मामले को शांत कराया.

प्रशासन के आश्वासन के बाद लौटे किसान

तहसीलदार से आश्वासन मिलने के बाद किसान प्रदर्शन रोककर वापस लौट गए.लेकिन इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि वक्त रहते उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को तेज किया जाएगा. इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रुबजी राम सलाम ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग MSP कानून को लागू करके खरीदी सुनिश्चित करना है.

Protest of Bharatiya Kisan Union
MSP पर मक्का खरीदी समेत मंडी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केंद्र सरकार ने साल 2025-26 में मक्का का एमएसपी मूल्य 24 सौ रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है. इसलिए राज्य सरकार भी इसी मूल्य पर हमसे मक्का की खरीदी करे- रुबजी राम सलाम, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन

Protest of Bharatiya Kisan Union
भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम चाहते हैं कि पड़ोसी जिला कोंडागांव में जिस दर पर फसल की खरीदी की जा रही है,उसी दर पर हमारे यहां भी किसानों से फसल खरीदी जाए.साथ ही साथ मक्का की मंडी की व्यवस्था नारायणपुर जिले में व्यवस्था की जाए- जग्गू राम गावड़े, सदस्य, भारतीय किसान यूनियन

Protest of Bharatiya Kisan Union
कलेक्टोरेट से पहले पुलिस बल ने किसानों को रोका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Protest of Bharatiya Kisan Union
एमएसपी पर मक्का खरीदी और मंडी की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सौंपे गए ज्ञापन में 10 मांगों का उल्लेख किया गया है


1. स्वामीनाथन आयोग की सी2+50% फॉर्मूला के आधार पर सभी फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी और खरीदी सुनिश्चित की जाए. बीजेपी के घोषणा-पत्र के अनुसार धान का मूल्य 3100 रुपये तथा दो वर्ष का बढ़ा हुआ MSP जोड़कर 3286 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए.


2. एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन से वंचित किसानों की पिछले साल के पंजीयन के आधार पर धान खरीदी की जाए. पंजीयन प्रक्रिया धान खरीदी तक जारी रहे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया एक किस्त का भुगतान तत्काल हो.

3. बिजली क्षेत्र के निजीकरण को रद्द कर स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली (सिंचाई सहित) उपलब्ध हो. बढ़ी हुई बिजली दरें वापस ली जाएं.

4. कॉरपोरेट हित में जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण को हो रही क्षति पर रोक लगाई जाए.

5. खरीफ सीजन में कीट प्रकोप और बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान का सर्वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रति किसान के खेत को इकाई मानकर किया जाए. (वर्तमान में गांव के औसत नुकसान के आधार पर होता है जो दोषपूर्ण है)


6. बिना किसान किताब के तत्काल रजिस्ट्री एवं नामांतरण संबंधी आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि इससे भू-माफिया सक्रिय होंगे और अशिक्षित ग्रामीण किसान अपनी जमीन से वंचित हो जाएंगे.

7. पेसा कानून का पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में सख्ती से पालन हो,आदिवासी-गैर आदिवासी दोनों को वन अधिकार पट्टे दिए जाएं.

8. सभी सार्वजनिक संस्थानों में कार्यरत अनियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, प्लेसमेंट एजेंसी बंद हो तथा नई श्रम संहिताएं रद्द हो.

9. किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, पोटाश खाद समय पर उपलब्ध कराया जाए और खाद की कालाबाजारी पर सख्ती की जाए.

10. राजस्व एवं कृषि भूमि में विचरण करने वाले जंगली सुअर एवं नीलगाय को वैधानिक रूप से नियंत्रित किया जाए.

घोषणाएं नहीं समाधान मांग रहे किसान

नारायणपुर में हुआ प्रदर्शन यह स्पष्ट संदेश देता है कि किसान अब केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं हैं. किसान एमएसपी कानूनी गारंटी, फसल नुकसान के सही मुआवजे और कृषि संकट के स्थायी समाधान चाहते हैं. प्रशासन ने भले ही आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया हो, लेकिन मांगें पूरी नही होने पर आने वाले दिनों में जिले में बड़ा किसान आंदोलन देखने को मिल सकता है.

