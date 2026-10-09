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कासगंज: इन मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, लिखित आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला

आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : जनपद में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बीते दो साल से बकाया भुगतान को लेकर परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द वेतन और बकाया भुगतान कराया जाए. इसके साथ ही नियमित करने की भी मांग की है.

आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ता सुशीला और शारदा ने बताया कि बीते दो साल से पोलियो, कुष्ट रोग समेत अन्य कार्यों का भुगतान अटका पड़ा है. इसके अलावा 6 माह से वेतन भी नहीं मिला है. ऐसे में उनके सामने घर चलाने और जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है.