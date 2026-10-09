कासगंज: इन मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, लिखित आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला
आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि 6 माह से वेतन और दो साल से बकाया भुगतान नहीं मिला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:01 PM IST
कासगंज : जनपद में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बीते दो साल से बकाया भुगतान को लेकर परेशान होना पड़ रहा है, इसलिए जल्द से जल्द वेतन और बकाया भुगतान कराया जाए. इसके साथ ही नियमित करने की भी मांग की है.
प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ता सुशीला और शारदा ने बताया कि बीते दो साल से पोलियो, कुष्ट रोग समेत अन्य कार्यों का भुगतान अटका पड़ा है. इसके अलावा 6 माह से वेतन भी नहीं मिला है. ऐसे में उनके सामने घर चलाने और जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है.
आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि लाभार्थियों का भी पैसा नहीं आया है, ऐसे में लाभार्थी सोचते हैं कि हमने उनका पैसा ले लिया है, इसलिए गांव में भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हमें बार-बार आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ. आखिरकार परेशान होकर हमें सड़क पर उतरना पड़ा.
इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ से बकाया भुगतान, वेतन, वेतन में बढ़ोतरी और नियमित करने की मांग की है. फिलहाल सीएमओ ने भुगतान और सही मांगों को पूरा करने का लिखित में आश्वासन दिया है. उसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया. प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज जगदीश चंद्र सहित पुलिसकर्मियों की टीम मौके पर मौजूद रही.
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