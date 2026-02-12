ETV Bharat / state

पुरातत्व विभाग के अफसरों का प्रदर्शन, वेतन कटौती के आदेश से हैं नाराज, विभाग संचालक के खिलाफ जताया गुस्सा

पुरातत्व विभाग के संचालक के खिलाफ अफसर लामबंद हो गए हैं. गुरुवार को अधिकारियों ने वेतन कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया.

Archeology Department officers angry
पुरातत्व विभाग के अफसरों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 7:22 PM IST

रायपुर : पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए. विभाग के इतिहास में संभवतः यह पहला मौका है जब संयुक्त संचालक और डिप्टी डायरेक्टर स्तर के आला अधिकारियों ने अपने ही विभाग प्रमुख यानी संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे इन अधिकारियों ने कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है, जिससे विभागीय गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है.



किस बात से नाराज हैं अधिकारी

प्रदर्शन का मुख्य कारण विभाग के संचालक की कार्यशैली और हाल ही में की गई वेतन कटौती को बताया जा रहा है. प्रदर्शनकारी अधिकारियों का आरोप है कि संचालक ने लगातार मनमानी की है.नियम-विरुद्ध तरीके से कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर प्रहार किया जा रहा है. संयुक्त संचालक, डिप्टी डायरेक्टर और सहायक अभियंता सहित विभाग के तकनीकी अमले ने एक सुर में संचालक के खिलाफ नारेबाजी की.उनका कहना है कि कार्यालय में संवाद की जगह 'तानाशाही' ने ले ली है, जिसके कारण अधिकारियों के लिए सम्मानपूर्वक काम करना मुश्किल हो गया है.



अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी और कार्य ठप

हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने दो टूक शब्दों में शासन को चेतावनी दी है कि यह प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती. कर्मचारियों का कहना है कि जब तक वेतन कटौती का फैसला वापस नहीं लिया जाता और संचालक की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता, तब तक कोई भी अधिकारी अपनी मेज पर नहीं लौटेगा. इस विरोध प्रदर्शन के कारण विभाग के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स और संग्रहालयों की देखरेख का काम प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है.अब सभी की नजरें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कोई मध्यस्थता की जाएगी.

