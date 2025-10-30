ETV Bharat / state

1910 रुपए में नहीं होता गुजारा, बिहान की सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार

बिहान की सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने समेत 7 मांगों को लेकर मोर्चा खोला है.

Protest of Active women
1910 रुपए में नहीं होता गुजारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 30, 2025 at 7:29 PM IST

2 Min Read
कोंडागांव : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एनआरएलएम यानी बिहान सीआरपी सक्रिय महिला संघ ने मोर्चा खोला है. बिहान से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय और कार्य परिस्थितियों को लेकर सरकार से 7 सूत्रीय मांगें रखी हैं. संघ ने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उन्हें मात्र 1910 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है. जो सम्मानजनक जीवन के लिए बेहद कम है.

Protest of Active women
बिहान की सक्रिय महिलाओं ने उठाई आवाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलग से करवाए जा रहे कामों का नहीं मिलता पारिश्रमिक : संघ की संरक्षक बिंदु यादव, अध्यक्ष पदमा पाटिल और सलाहकार विश्वजीत हारोडे ने बताया कि सक्रिय महिलाएं गांवों में समूह गठन, मीटिंग संचालन, खाता खोलना, लोन दिलवाना, ऑडिट, बीमा, सर्वे, कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी जानकारी एकत्र करना सहित अनेक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं. इसके अलावा स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, आयुष्मान कार्ड, ओबीसी सर्वे जैसे गैर-विभागीय कार्य भी उन्हीं से कराए जाते हैं, जिनका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता.

Protest of Active women of Bihaan
7 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Protest of Active women
मानदेय बढ़ाने और नियमितिकरण की रखी मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन समेत ऑफलाइन कार्यों के लिए अपने निजी मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करना पड़ता है, जिसका खर्च भी खुद वहन करना होता है.हमने मांग की है कि मानदेय 'छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम' के अनुसार दिया जाए, लंबित लोकोस, VPRP और लखपति दीदी कार्य का भुगतान तुरंत किया जाए. प्रत्येक सीआरपी को मोबाइल, नेट खर्च, दैनिक एवं यात्रा भत्ता मिले . भुगतान हर माह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए- पदमा पाटिल, प्रांत अध्यक्ष, सक्रिय महिला संघ

बिहान की सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संघ ने यह भी कहा कि वर्षों से सेवाएं दे रहीं सक्रिय महिलाओं को बिना कारण हटाया जा रहा है, जो नाइंसाफी है. हमारी शासन से मांग है कि सक्रिय महिलाओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले और सभी मांगें शीघ्र पूरी की जाएं.

TAGGED:

DEMAND INCREASE IN HONORARIUM
MEMORANDUM SUBMITTED OF SEVEN POINT
बिहान
नियमितिकरण की मांग
PROTEST OF ACTIVE WOMEN OF BIHAAN

