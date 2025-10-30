ETV Bharat / state

1910 रुपए में नहीं होता गुजारा, बिहान की सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार

कोंडागांव : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एनआरएलएम यानी बिहान सीआरपी सक्रिय महिला संघ ने मोर्चा खोला है. बिहान से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय और कार्य परिस्थितियों को लेकर सरकार से 7 सूत्रीय मांगें रखी हैं. संघ ने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उन्हें मात्र 1910 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है. जो सम्मानजनक जीवन के लिए बेहद कम है.

बिहान की सक्रिय महिलाओं ने उठाई आवाज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलग से करवाए जा रहे कामों का नहीं मिलता पारिश्रमिक : संघ की संरक्षक बिंदु यादव, अध्यक्ष पदमा पाटिल और सलाहकार विश्वजीत हारोडे ने बताया कि सक्रिय महिलाएं गांवों में समूह गठन, मीटिंग संचालन, खाता खोलना, लोन दिलवाना, ऑडिट, बीमा, सर्वे, कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी जानकारी एकत्र करना सहित अनेक सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं. इसके अलावा स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, आयुष्मान कार्ड, ओबीसी सर्वे जैसे गैर-विभागीय कार्य भी उन्हीं से कराए जाते हैं, जिनका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता.