ETV Bharat / state

अगस्त्यमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण का विरोध तेज, जेसीबी के सामने धरने पर बैठे ग्रामीण, तीखी नोकझोंक

स्टेडियम निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध बढ़ता जा रहा है. बीते रोज आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक को बंधक बना लिया था.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 16, 2025 at 6:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: अगस्तमुनि में स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण को लेकर चल रहा विरोध आंदोलन दूसरे दिन और अधिक उग्र हो गया. प्रशासन के निर्माण स्थल का मुख्य गेट बंद कर अंदर कार्य कराए जाने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने गेट खोलने की मांग की, जिस पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोंक-झोंक और भारी धक्का-मुक्की हुई. इसके बावजूद जब गेट नहीं खोला गया तो आंदोलनकारी दूसरे रास्ते से निर्माण स्थल के भीतर प्रवेश कर गए. अंदर पहुंचते ही ग्रामीण जेसीबी मशीन के सामने खड़े हो गए और वहीं धरने पर बैठ गए, जिससे निर्माण कार्य पूरी तरह ठप हो गया.

agastyamuni sports stadium
जेसीबी मशीन के सामने खड़े हो गए ग्रामीण. (ETV Bharat)

आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक स्टेडियम निर्माण पूरी तरह बंद नहीं किया जाता, तब तक किसी भी हालत में मशीनें नहीं चलने दी जाएंगी. इस दौरान आंदोलनकारियों ने आरपार की लड़ाई का शंखनाद करते हुए आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने की घोषणा की.

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे त्रिभुवन चौहान, अनिल बैंजवाल, राजेश बैंजवाल, भूपेंद्र बैंजवाल, उदयप्रताप सिंह, वैष्णी देवी सेमवाल, ऊमा कैतुरा, दीपा देवी और सर्वेश्वरी गुसाईं ने कहा कि अगस्त्यमुनि का यह मैदान मुनि महाराज और अगस्त्य ऋषि से जुड़ा पवित्र, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है. यह मैदान वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था, परंपरा और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र रहा है.

agastyamuni sports stadium
धरने पर बैठी महिलाएं. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि बिना जनसहमति और स्थानीय भावनाओं की अनदेखी कर प्रशासन द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि गेट बंद कर अंदर काम कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है. साथ ही चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्य तत्काल बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र किया जाएगा.

वहीं, तहसीलदार रुद्रप्रयाग प्रणव पांडेय ने बताया कि निर्माण कार्य शासन की स्वीकृति और तय मानकों के अनुसार किया जा रहा है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले से जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है. जिलाधिकारी के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

agastyamuni sports stadium
विरोध आंदोलन का दूसरा दिन. (ETV Bharat)

इससे पहले सोमवार को निर्माण कार्य शुरू होते ही ग्रामीणों ने गणपति पैलेस अगस्तमुनि पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया. नारेबाजी और बहस के बीच आंदोलनकारियों ने विधायक आशा नौटियाल को करीब दो घंटों तक बंधक बनाए रखा. काफी हंगामे के बीच जनप्रतिनिधियों का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने स्टेडियम निर्माण का काम बंद करने की मांग की. हालांकि, विधायक आशा नौटियाल ने आश्वासन दिया था कि सभी की बात को सुना जाएगा और फिर समाधान निकालने की कोशिश होगी.

पढ़ें---

TAGGED:

SPORTS STADIUM CONSTRUCTION PROTEST
अगस्तमुनि स्पोर्ट्स स्टेडियम
स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण विरोध
AGASTYAMUNI RUDRAPRAYAG
AGASTYAMUNI SPORTS STADIUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.