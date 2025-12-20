ETV Bharat / state

धौलपुर : गिरफ्त से दूर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी, गुस्साए लोगों का पैदल मार्च

प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और नारे लगाए.

People marching on foot in Dholpur
धौलपुर में पैदल मार्च करते लोग (ETV Bharat Dholpur)
December 20, 2025

धौलपुर: जिले में 6 दिन पूर्व नाबालिग से छेड़छाड़ मामले के आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों में भारी नाराजगी है. बड़ी संख्या में लोगों ने शनिवार को गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया.

आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग : विधायक शोभारानी कुशवाह और भाजपा नेता शिवचरण कुशवाह के नेतृत्व में निकाले मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और नारे लगाए. पैदल मार्च के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर श्रीनिधी बीटी एवं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की.

विधायक शोभारानी ने कहा... (ETV Bharat Dholpur)

सख्त कार्रवाई का आश्वासन: पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया है. आरोपी की गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयासरत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह है मामला: हाल में शहर की पोखर कॉलोनी में बर्खास्त आरएसी जवान ने 16 साल की नाबालिग लड़की को नौकरी के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म का प्रयास किया. इस मामले ने काफी तूल पकड़ा. मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है. इससे लोगों में नाराजगी है.

