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भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा 10 सितंबर को पहुंचेगी रांची, बिरसा समाधि स्थल से आगे की रणनीति की होगी घोषणा

रांचीः झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा आंदोलन अब राज्य के सभी 24 जिलों का सफर पूरा कर रांची पहुंचेगा. भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा की शुरुआत 24 अगस्त को रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव से की गई थी. यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए 10 सितंबर को रांची पहुंचेगी. इसके बाद 11 सितंबर को राजधानी में कार्यक्रम आयोजित कर आंदोलन की आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा.

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग

आंदोलनकारियों के अनुसार, यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करना और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना है. यात्रा हजारीबाग, चतरा, संथाल परगना, धनबाद, बोकारो, सिल्ली, कोल्हान प्रमंडल, गुमला और खूंटी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी. इसको लेकर छात्रों और अभिभावकों से संवाद कर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर समर्थन जुटाया जा रहा है.

आंदोलनकारी छात्र चंदन कुमार का बयान (Etv Bharat)

आगामी रणनीति की घोषणा होगी

10 सितंबर को यात्रा के रांची पहुंचने के बाद 11 सितंबर को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से कार्यक्रम की शुरुआत होगी. इसके बाद आंदोलनकारी कोकर स्थित डिस्टिलरी पुल के पास धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल तक पहुंचेंगे. यहीं यात्रा के समापन के साथ आंदोलन की आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी.

मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है

आंदोलनकारियों का आरोप है कि झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य कथित अनियमितताओं के कारण मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. उनका कहना है कि इन मामलों से जुड़े साक्ष्य सामने आने के बाद आंदोलन शुरू किया गया. 25 जुलाई को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुआ आंदोलन 29 जुलाई को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित संविधान मार्च तक पहुंचा था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे.