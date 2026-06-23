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सामूहिक अवकाश लेकर एकदिवसीय धरना, पावर कंपनी के कर्मचारी अधिकारी 21 सूत्रीय मांगों पर अड़े

कोरबा : छत्तीसगढ़ राज्य के पावर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन ने आंदोलन की राह पकड़ ली है. पावर कंपनी तीन अलग-अलग कंपनियों जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन में विभाजित है. इन सभी कंपनियों में काम करने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन है. इसी संगठन ने कोरबा जिले के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. जिसके लिए उन्होंने मास सीएल लिया था. संगठन का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों की अवहेलना कर रही है, कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है.





सभी जगहों पर आंदोलन



संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह हड़ताल केवल कोरबा में नहीं है. बल्कि जहां-जहां पावर कंपनी के पावर प्लांट हैं, दफ्तर हैं उन सभी स्थानों पर आंदोलन किया जा रहा है. फिलहाल मास सीएल लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. आने वाले समय में यदि मांगों को अनसुना किया गया, तो लगातार आंदोलन किए जाएंगे. संगठन ने यह भी जानकारी दी कि उनकी 21 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लगातार अनसुना किया जा रहा है.