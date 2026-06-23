सामूहिक अवकाश लेकर एकदिवसीय धरना, पावर कंपनी के कर्मचारी अधिकारी 21 सूत्रीय मांगों पर अड़े
छत्तीसगढ़ राज्य के पावर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन ने सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 3:09 PM IST
कोरबा : छत्तीसगढ़ राज्य के पावर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन ने आंदोलन की राह पकड़ ली है. पावर कंपनी तीन अलग-अलग कंपनियों जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन में विभाजित है. इन सभी कंपनियों में काम करने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन है. इसी संगठन ने कोरबा जिले के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. जिसके लिए उन्होंने मास सीएल लिया था. संगठन का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों की अवहेलना कर रही है, कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है.
सभी जगहों पर आंदोलन
संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह हड़ताल केवल कोरबा में नहीं है. बल्कि जहां-जहां पावर कंपनी के पावर प्लांट हैं, दफ्तर हैं उन सभी स्थानों पर आंदोलन किया जा रहा है. फिलहाल मास सीएल लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. आने वाले समय में यदि मांगों को अनसुना किया गया, तो लगातार आंदोलन किए जाएंगे. संगठन ने यह भी जानकारी दी कि उनकी 21 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लगातार अनसुना किया जा रहा है.
संगठन के सचिव देवी शंकर राय ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए. इस संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि 3 महीने के भीतर प्रमोशन का डाटा इकट्ठा करके कोर्ट के दिए गए निर्देश के अनुसार नियम बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें.
कई साल बीत जाने का बाद भी शासन अभी तक मौन है. इस पर कोई नियम नहीं बनाए गए हैं. फिलहाल शासन ने जो प्रमोशन पॉलिसी अपनाई है, उसमें प्रमोशन में आरक्षण नहीं है.ग्रेडेशन के हिसाब से प्रमोशन आदेश जारी किया जा रहा है. हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अधीन पावर कंपनी है, पावर कंपनी में खुद के अपने नियम का सर्कुलर निकाला. हाई कोर्ट के डिसीजन की गलत व्याख्या की गई है. कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर प्रमोशन किया जा रहा है-देवी शंकर राय, सचिव
संघठन के मुताबिक 20 साल पुराना 2004 की स्थिति में ग्रेडेशन को पब्लिश किया गया है. इसी को आधार मानकर प्रमोशन किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी बाइपास किया गया है. इन सभी मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है. शासन को मांगों को मनाना होगा अन्यथा भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा.
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