UGC नियमों को लेकर यूपी बीजेपी में बवाल, अब तक 16 ने पार्टी छोड़ी, अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए खड़े

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी में UGC के नए नियम को लेकर जबरदस्त असंतोष है. कई जिलों में छोटे स्तर के पदाधिकारी ने दनादन इस्तीफा दे दिया है. सवर्ण समाज से जुड़े पदाधिकारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस तरह का नियम अत्याचार है और इसके लागू होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा. वहीं यूपी बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 जनवरी को "प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026" लागू किया है. उत्तर प्रदेश में नए नियम का विरोध तेज हो गया है. सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों और नेताओं में गहरा असंतोष है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई पदाधिकारियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया है. यह घटनाक्रम पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो रहा है, खासकर यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

UGC के नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, लिंग, धर्म, दिव्यांगता आदि आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है. इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'इक्विटी कमिटी' गठित करने का प्रावधान है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है. हालांकि, विरोध करने वालों का कहना है कि इन कमिटियों में जनरल कैटेगरी के छात्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिससे झूठे आरोपों का खतरा बढ़ सकता है. नियमों में झूठे शिकायतों पर सजा का स्पष्ट प्रावधान न होने से मेधावी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. कई लोग इसे सवर्णों के खिलाफ भेदभाव करार दे रहे हैं.

विरोध की शुरुआत बरेली से हुई, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (2019 बैच के पीसीएस अधिकारी) ने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इसे 'ब्लैक लॉ' बताया और कहा कि यह सवर्ण समाज के छात्रों को परेशान कर सकता है. इसके बाद बीजेपी में असंतोष फैल गया. नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने पद से इस्तीफा दे दिया और नियमों को सवर्ण छात्रों के खिलाफ बताया. श्रावस्ती में पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं ने भी इस्तीफे सौंपे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.