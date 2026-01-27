ETV Bharat / state

UGC नियमों को लेकर यूपी बीजेपी में बवाल, अब तक 16 ने पार्टी छोड़ी, अपनी ही सरकार के खिलाफ हुए खड़े

लखनऊ, नोएडा और श्रावस्ती में पार्टी पदाधिकारियों ने पद से इस्तीफा दे दिया है. सवर्ण समाज विरोध में उतर गया है.

UGC पर बीजेपी में बगावत.
UGC पर बीजेपी में बगावत. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:12 PM IST

Updated : January 27, 2026 at 5:33 PM IST

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी में UGC के नए नियम को लेकर जबरदस्त असंतोष है. कई जिलों में छोटे स्तर के पदाधिकारी ने दनादन इस्तीफा दे दिया है. सवर्ण समाज से जुड़े पदाधिकारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि इस तरह का नियम अत्याचार है और इसके लागू होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा. वहीं यूपी बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 जनवरी को "प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026" लागू किया है. उत्तर प्रदेश में नए नियम का विरोध तेज हो गया है. सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों और नेताओं में गहरा असंतोष है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई पदाधिकारियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया है. यह घटनाक्रम पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो रहा है, खासकर यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं.

UGC के नियमों को लेकर सवर्ण समाज में रोष. (Video Credit; ETV Bharat)

UGC के नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति, लिंग, धर्म, दिव्यांगता आदि आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है. इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'इक्विटी कमिटी' गठित करने का प्रावधान है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है. हालांकि, विरोध करने वालों का कहना है कि इन कमिटियों में जनरल कैटेगरी के छात्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिससे झूठे आरोपों का खतरा बढ़ सकता है. नियमों में झूठे शिकायतों पर सजा का स्पष्ट प्रावधान न होने से मेधावी छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. कई लोग इसे सवर्णों के खिलाफ भेदभाव करार दे रहे हैं.

विरोध की शुरुआत बरेली से हुई, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (2019 बैच के पीसीएस अधिकारी) ने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इसे 'ब्लैक लॉ' बताया और कहा कि यह सवर्ण समाज के छात्रों को परेशान कर सकता है. इसके बाद बीजेपी में असंतोष फैल गया. नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने पद से इस्तीफा दे दिया और नियमों को सवर्ण छात्रों के खिलाफ बताया. श्रावस्ती में पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं ने भी इस्तीफे सौंपे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

लखनऊ में एक साथ 11 जिला पदाधिकारियों (जिनमें बख्शी तालाब क्षेत्र के कुम्हारवां मंडल महामंत्री आलोक तिवारी शामिल हैं) ने इस्तीफा दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मूल उद्देश्यों से भटक रही है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है. रायबरेली की सलोन विधानसभा में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया. उन्होंने नियमों को 'समाज के प्रति घातक और विभाजनकारी' बताया.

आगरा में नगर निगम के पूर्व सभापति और उपसभापति ने भी विरोध जताया, जिसमें एक ने खून से चिट्ठी लिखकर संशोधन की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बदलाव नहीं हुआ तो 'गृह युद्ध जैसे हालात' पैदा हो सकते हैं.

यह विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. विपक्षी दल सपा और कांग्रेस इसे बीजेपी की 'एंटी-ब्राह्मण' और 'एंटी-सनातन' नीति से जोड़ रहे हैं. बीजेपी के कुछ सांसदों ने सफाई दी है कि नियम दलित-पिछड़े छात्रों की सुरक्षा के लिए हैं, न कि जनरल कैटेगरी को निशाना बनाने के लिए. बीजेपी सांसद प्रतीक भूषण ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को ‘अतीत की बात’ कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर 'ऐतिहासिक अपराधी' के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है.

वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने मामले में कहा कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है. कुछ अपुष्ट सूचना है कि सरकार एक हाईपावर कमेटी का गठन कर रही है. देखिये आगे क्या होगा.

