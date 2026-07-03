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पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़ने के विरोध में श्रीगंगानगर में प्रदर्शन, PM के नाम सौंपा ज्ञापन

पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते सिख समाज के लोग ( ETV Bharat Shriganganagar )