पाकिस्तान में गुरुद्वारा तोड़ने के विरोध में श्रीगंगानगर में प्रदर्शन, PM के नाम सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार को इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष मजबूती से उठाना चाहिए.
Published : July 3, 2026 at 8:38 PM IST
श्रीगंगानगर: पाकिस्तान के फर्रुखाबाद के 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कथित तोड़फोड़ की घटना के विरोध में शुक्रवार को श्रीगंगानगर जिले में व्यापक आक्रोश देखने को मिला. श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़, नई मंडी घड़साना सहित कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं, सिख समाज और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए. जगह-जगह पाकिस्तान के पुतले जलाए गए, जबकि श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और सिख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की मांग उठाई गई.
श्रीकरणपुर में सबसे बड़ा प्रदर्शन: श्रीकरणपुर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के नेतृत्व में गुरुद्वारा सिंह सभा में बैठक आयोजित की गई. बैठक के बाद बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सिख समाज के लोग बाजार से होते हुए लाइट वाला चौक पहुंचे, जहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध सभा आयोजित की गई. टीटी ने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय हैं. उन्होंने गुरुद्वारों पर हमलों को धार्मिक आस्था पर प्रहार बताते हुए भारत सरकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की. अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर राजनीतिक बयान भी दिए.
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यहां भी हुआ विरोध: जिले के पदमपुर, रायसिंहनगर, गजसिंहपुर, बींझबायला, अनूपगढ़ और नई मंडी घड़साना में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए. प्रदर्शनकारियों ने 'गुरुद्वारों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान' के नारे लगाए और पाकिस्तान के पुतलों का दहन कर विरोध दर्ज कराया. कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और सिख समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए.
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सौंपा ज्ञापन: श्रीगंगानगर में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सार्वजनिक प्रबंधक कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. ज्ञापन में पाकिस्तान के फर्रुखाबाद स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे में हुई कथित तोड़फोड़ की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई. कमेटी ने कहा कि इस घटना से देश-विदेश के सिख समुदाय में गहरा रोष है और भारत सरकार को इस मुद्दे को पाकिस्तान सरकार के समक्ष मजबूती से उठाना चाहिए. जिलेभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान वक्ताओं ने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला अस्वीकार्य है. प्रदर्शनकारियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की.