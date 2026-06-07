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संजौली छेड़छाड़ मामला गरमाया, आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद सड़क पर क्यों उतरे लोग? पुलिस ने बताई पूरी कहानी

पुलिस का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

SANJAULI GIRL MOLESTATION CASE
संजौली छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग मामला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 10:29 PM IST

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शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग मामले ने रविवार को नया मोड़ ले लिया. एक ओर हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर शिमला पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अब तक की जांच और कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक किया. दिनभर चले घटनाक्रम के कारण संजौली क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना रहा, हालांकि पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा.

SANJAULI CHAKKA JAM
संजौली में प्रदर्शन करते स्थानीय लोग व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

चक्का जाम कर जताया विरोध

रविवार को बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग संजौली में एकत्र हुए. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और गिरफ्तार किए गए संगठन के कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नाबालिग से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस को और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए. प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी हुई और लोगों ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बाद में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया.

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प्रदर्शन के दौरान नाबालिग लड़की से बात करती महिला पुलिस कर्मी (ETV BHARAT)

पुलिस ने बताया अब तक क्या-क्या हुआ?

शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि 5 जून को महिला थाना शिमला में 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए. बयान के आधार पर एक व्यक्ति का नाम सामने आया, जिस पर नाबालिग के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन आरोपी उबैद निवासी बिजनौर (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस के अनुसार मामले की जांच चल ही रही थी कि कुछ लोगों ने आरोपी से जुड़ी एक दुकान में जबरन प्रवेश किया, वहां तोड़फोड़ की और आरोपी के परिजनों के साथ मारपीट की. इतना ही नहीं उन्हें अपमानित किया गया और संजौली बाजार में उनकी परेड भी निकली गई. पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के साथ मारपीट की गई, उनके नाम न तो मूल शिकायत में थे और न ही पीड़िता के बयान में उनका कोई उल्लेख था.

पुलिस ने इसे कानून को हाथ में लेने और जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का मामला मानते हुए कार्रवाई की. इसी मामले में मदन ठाकुर, विजय शर्मा, श्वेता चौहान और कल्पना चौहान के खिलाफ केस दर्ज किया गया. चारों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उनका रिमांड हासिल किया.

एसपी सिटी शिमला मेहर पंवर (SHIMLA POLICE)

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया और दुकान पर बुलाकर उसके साथ अनुचित व्यवहार किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि हिंदू संगठन का आरोप था कि शिकायत के बाद कार्रवाई में देरी हुई, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ी. इसी दौरान कुछ व्यक्तियों की पहचान को लेकर विवाद पैदा हुआ और मामला कानून-व्यवस्था तक पहुंच गया.

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संजौली में प्रदर्शन के दौरान नाबालिग लड़की (ETV BHARAT)

जांच जारी, हर पहलू खंगाल रही पुलिस

एसपी सिटी शिमला मेहर पंवर ने कहा कि मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की गहन जांच जारी है. यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य सामने आता है या पीड़िता की ओर से कोई अतिरिक्त बयान दिया जाता है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की है.

ये भी पढ़ें: संजौली पॉक्सो एक्ट मामला: दुकान में घुसकर मारपीट करने और पुलिस जांच में बाधा डालने के आरोप में 2 गिरफ्तार

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