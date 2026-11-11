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निशा भगत मौत मामले में भाजपा का आंदोलन जारी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रांची में निकाला गया कैंडल मार्च

रांचीः सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत मौत मामले की जांच भलें ही मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई से कराने की घोषणा की गई हो मगर इसको लेकर चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है. निशा भगत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही भाजपा ने बुधवार को राजधानी की सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, रांची महानगर के तत्वावधान में निकाले गए इस कैंडल मार्च में नामजद आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 10 करोड़ रुपये मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए गए. कैंडल मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर कचहरी चौक, जेल चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा, पुराना जेल परिसर पहुंचा. इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में जलती मोमबत्तियां, तख्तियां, बैनर एवं पार्टी का झंडा लेकर निशा भगत को न्याय दिलाने के समर्थन में आगे बढ़े. पुराना जेल परिसर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां अर्पित कर दिवंगत निशा भगत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा निशा भगत को न्याय दिलाने का संकल्प लिया.

भाजपा महानगर के अध्यक्ष का बयान (Etv Bharat)

आखिर आरोपियों की क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारीः वरुण साहू

इस अवसर पर भाजपा रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू ने कहा कि निशा भगत की मौत का मामला केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है. भाजपा एवं आदिवासी समाज के लगातार आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने मामले की CBI जांच की अनुशंसा की है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है. लेकिन सवाल यह है कि जब प्राथमिकी में नामजद आरोपी अजय तिर्की एवं ज्योत्सना केरकेट्टा के विरुद्ध मामला दर्ज है, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है?

पिठोरिया थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाना चाहिएः वरुण साहू

उन्होंने कहा कि आरोपियों का सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देना और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना अनेक सवाल खड़ा करता है, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है. वरुण साहू ने कहा कि पिठोरिया थाना प्रभारी को केवल लाइन हाजिर कर देना पर्याप्त कार्रवाई नहीं है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए. निशा भगत ने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा और शिकायतें सार्वजनिक की थीं.