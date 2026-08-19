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नौकरी गंवाने वाले आंदोलनकारी जबरन घुसे प्रोजेक्ट भवन के अंदर, सरकार से फैसला वापस लेने की कर रहे हैं मांग

नौकरी गंवाने वाले जेएसएससी CGL से चयनित हुए अभ्यर्थियों ने रांची में विरोध प्रदर्शन किया. प्रोजेक्ट भवन में घुसने की कोशिश की.

CGL ASPIRANTS PROTEST IN RANCHI
सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 3:23 PM IST

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रांचीः राज्य सरकार के फैसले से नाराज सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों की नाराजगी उस समय बढ़ गई जब उन्हें प्रोजेक्ट भवन के अंदर जाने से रोक दिया गया. भारी बारिश के बीच सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे इन आंदोलनकारियों ने इस दौरान जबरेन प्रोजेक्ट भवन परिसर में घुसकर नारेबाजी की. पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वे नहीं माने और बड़ी संख्या में आंदोलनरत सरकारीकर्मी प्रोजेक्ट भवन के अंदर घुस गए.

इस दौरान कई आंदोलनकारी आपस में लिपटकर रो रहे थे. उनको यह अफसोस हो रहा था कि जिस कार्यालय में वो काम कर रहे थे उसी कार्यालय से उन्हें बाहर कर दिया गया और देखते ही देखते उनकी नौकरी चली गई.

आंदोलनकारी और डीएसपी का बयान (Etv Bharat)

आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी

इधर आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने में लगी पुलिस प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि वे सचिवालय परिसर खाली कर दें नहीं तो कार्रवाई होगी. मौके पर मौजूद डीएसपी नीरज कुमार ने कहा कि बीएनएसएस 163 के तहत यहां प्रदर्शन करना गैरकानूनी है, ऐसे में यदि यह खाली नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

आंदोलनकारी लगाते रहे गुहार

झारखंड मंत्रालय में कल तक काम कर रही प्रिया बताती हैं कि सरकार ने बगैर कोई सोचे समझे सीजीएल परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया और एक झटके में 2000 से अधिक कर्मचारी सड़क पर आ गए. ऐसे में हम न्यायिक रास्ता तो जरूर चुनेंगे, मगर सरकार से हम यह मांग करते हैं कि इस फैसले को वह वापस ले नहीं तो आंदोलन और तेज होगा. पूजा लकड़ा बताती हैं कि सरकार ने जिस तरह से रातों-रात सीजीएल परीक्षा को रद्द किया ऐसे नहीं होता है. हर चीज की प्रक्रिया होती है. जब मन होगा तो रद्द कर दिया जाएगा और जब मन होगा तो बहस हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है. ऐसे में हम सभी लोगों की मांग है कि सरकार अपने फैसले को वापस ले.

सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही हैः आंदोलनकारी

दीनबंधु दुबे कहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं. झारखंड मंत्रालय के बाहर टेंट लगाने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन सरकार की ओर से हमें अनुमति नहीं मिली. इस बारिश के समय में हम खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है. ऐसे में सरकार यदि सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और आने वाले समय में और भी उग्र होगा. बहरहाल प्रोजेक्ट भवन के अंदर सचिवालय प्रशासन के द्वारा समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है मगर आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं हैं.

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