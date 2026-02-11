ETV Bharat / state

संयुक्त ट्रेड यूनियन की आम हड़ताल से पहले रांची में विशाल जुलूस, लेबर कोड के खिलाफ गरजे मजदूर संगठन

रांची: 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल से एक दिन पहले रांची में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के आह्वान पर विशाल जुलूस निकाला गया. शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरता यह जुलूस फिरायालाल चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया. इसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों, कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्कीम वर्करों, किसानों, खेत मजदूरों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

जुलूस के दौरान केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और चार लेबर कोड के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नए श्रम कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और श्रमिक सुरक्षा को सीमित करते हैं. सभा में कहा गया कि इन प्रावधानों से काम के घंटे बढ़ाने, हड़ताल के अधिकार पर अंकुश लगाने, स्थायी रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने और ठेका एवं अस्थायी नियुक्तियों को बढ़ावा देने का रास्ता खुलता है.

विशाल जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारी (Etv bharat)

श्रम कानूनों को लेकर जताई चिंता

वक्ताओं ने यह भी कहा कि यूनियन गठन और उसकी मान्यता की प्रक्रिया को जटिल बनाया जा रहा है. सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि ईएसआई, पीएफ तथा अन्य लाभों को लेकर स्पष्ट गारंटी नहीं दिखाई देती. श्रमिक नेताओं ने दावा किया कि इन बदलावों से संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के बड़ी संख्या में मजदूर प्रभावी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो सकते हैं.

पूर्व के श्रम कानूनों को बहाली की मांग