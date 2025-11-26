ETV Bharat / state

रामनगर में विकास प्राधिकरण हटाने की मांग तेज, ब्लॉक प्रमुखों ने उपवास कर सरकार को दी चेतावनी

रामनगर तहसील परिसर में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और जेष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने धरना दिया.

रामनगर में धरना प्रदर्शन. (ETV Bharat)
नैनीताल: रामनगर में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है. बुधवार को रामनगर तहसील परिसर में ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और जेष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में उपवास और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया. विकास प्राधिकरण के खिलाफ यह बड़ा विरोध कार्यक्रम स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी के साथ आयोजित हुआ.

धरने का नेतृत्व कर रहे जेष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि विकास प्राधिकरण रामनगर की जनता के लिए उत्पीड़न का केंद्र बन गया है. उनका आरोप है कि लगभग 70 प्रतिशथ क्षेत्र को प्राधिकरण के दायरे में लाने से स्थानीय लोगों पर भारी बोझ बढ़ गया है. ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर फल पट्टी तक हर जगह भवन निर्माण, दुकान निर्माण, होमस्टे और घर बनाने जैसी सामान्य गतिविधियां भी मुश्किल होती जा रही हैं.

संजय नेगी ने बताया कि प्राधिकरण की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि लोग महीनों तक चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन नक्शा पास नहीं हो पाता. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राधिकरण में भ्रष्टाचार बढ़ गया है. रिश्वत मांगना आम बात हो चुकी है और कई बार पैसे देने के बाद भी फाइलें दबा दी जाती हैं. लोगों को बिल्डिंग सील करने की धमकियां दी जा रही हैं.

उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले भी प्राधिकरण हटाने को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. आज फिर आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ एक दिन के उपवास पर बैठकर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अब भी ध्यान नहीं दिया, तो रामनगर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

संजय नेगी ने स्थानीय सांसद और विधायक को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव को डेढ़ साल बीत गए, लेकिन सांसद एक बार भी रामनगर की समस्याओं पर बात करने नहीं आए. राजस्व ग्राम बनाने का वादा किया था, लेकिन वह आज तक सिर्फ वादा ही है.

उन्होंने रामनगर के विधायक पर भी उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि विधानसभा में जनता की समस्या पर एक भी सवाल नहीं उठाया गया. उन्होंने चेतावनी दी अगर जनता की आवाज नहीं सुनी गई तो 2027 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसे में उनकी विदाई तय है. धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने एक स्वर में मांग की कि प्राधिकरण को रामनगर से तुरंत हटाया जाए और जनता पर हो रहा उत्पीड़न बंद किया जाए.

