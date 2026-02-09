ETV Bharat / state

TRE-4 बहाली को लेकर छात्रों का विधानसभा मार्च, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

पटना में एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला है. शिक्षक अभ्यर्थियों ने विधानसभा मार्च किया. पढ़ें खबर.

छात्रों का विधानसभा मार्च (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 9, 2026 at 5:02 PM IST

पटना : TRE-4 के तहत शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए. छात्रों ने पटना कॉलेज कैंपस से अपना विरोध मार्च निकाला और भीखना पहाड़ी होते हुए बिहार विधानसभा की ओर बढ़े. हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें जेपी गोलंबर तक जाने की अनुमति दी गई. प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने 1 लाख से अधिक पद पर चौथे चरण की शिक्षक बहाली, आयु सीमा में छूट और सभी विषयों के लिए पदों की बहाली की मांग रखी.

पटना में छात्रों का हल्ला बोल : प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि यह आंदोलन TRE-4 में 1 लाख 20 हजार पदों पर बहाली, LET, कंप्यूटर साइंस, संगीत और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति तथा उम्र सीमा में बढ़ोतरी की मांग को लेकर किया गया. छात्रों का कहना है कि लंबे समय से चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर सरकार की ओर से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है. छात्रों की इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती रही.

पटना में छात्रों का हल्ला बोल (ETV Bharat)

आयु सीमा में 10 साल छूट की मांग : प्रदर्शन में शामिल छात्रा अर्चना ने कहा कि सरकार ने पहले 1.20 लाख पदों पर बहाली की बात कही थी, लेकिन अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ 44 हजार पदों पर रोस्टर क्लीयरेंस हुआ है और उसे सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस और संगीत जैसे कई विषयों को बाहर कर दिया गया है.

''बिहार के विद्यालयों में इन विषयों के शिक्षकों की भारी कमी है. इसके बावजूद सरकार इन विषयों को बहाली सूची से बाहर कर रही है. सभी विषयों के लिए शिक्षक पदों पर वैकेंसी निकाली जाए, ताकि योग्य युवा बेरोजगार ना रहे. इसके अलावा बहाली में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट जी जाए. अधिकतम आयु सीमा को 10 वर्ष बढ़ाया जाए.''- अर्चना, प्रदर्शन में शामिल छात्रा

'वादा निभाए सरकार' : छात्र आफताब राजा ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले लाखों सरकारी नौकरियों का वादा किया था. इसी भरोसे लोगों ने सरकार को दोबारा सत्ता सौंपी. उन्होंने कहा कि अब सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए.

''44 हजार पदों पर वैकेंसी स्वीकार नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक बहाली की बात कही गई थी. चौथे चरण की वैकेंसी जल्द जारी होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं. सरकार को अपने चुनावी वादों को याद दिलाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है.''- आफताब रजा, प्रदर्शन में शामिल छात्र

'डेढ़ साल से गुमराह कर रही सरकार' : छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि चौथे चरण की शिक्षक बहाली का युवा लगभग डेढ़ वर्ष से इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री बार-बार झूठ बोल रहे हैं. हर बार यही कहा जाता है कि रोस्टर क्लीयरेंस हो गया है और जल्द वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ.

''कभी जदयू की ओर से 1.20 लाख से अधिक पदों पर बहाली की बात कही जाती है, तो कभी शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि सिर्फ 26 हजार पदों पर ही बहाली होगी. इससे छात्र भ्रमित हो रहे हैं. 28 जनवरी को छात्रों ने बैठक कर सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि एक सप्ताह के भीतर चौथे चरण की शिक्षक बहाली पर स्थिति स्पष्ट की जाए, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.''- सौरभ कुमार, छात्र नेता

लाइब्रेरियन बहाली भी बड़ी मांग : छात्र नेता खुशबू ने कहा कि 15 वर्षों से अधिक समय से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं निकली है, जबकि स्कूलों में लाइब्रेरियन के पद खाली पड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि डेढ़ वर्ष से चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार किया जा रहा है और पहले सरकार ने लाखों पदों पर बहाली की बात कही थी, लेकिन अब वैकेंसी की संख्या कम की जा रही है.

''1 लाख से कम पदों पर शिक्षक बहाली स्वीकार नहीं है. इसके साथ ही चुनाव से पहले सरकार ने लाइब्रेरियन की बहाली का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया जाना चाहिए. अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट की हमारी मांग है.''- खुशबू, छात्र नेता

