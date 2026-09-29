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'नियुक्ति नहीं तो मृत्यु दो..' चपरासी बहाली को लेकर बिहार में सड़क पर उतरे अभ्यर्थी

पटना: बिहार में परिचारी (चपरासी) के 9,719 पदों पर बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध-प्रदर्शन अब धरना स्थल से निकलकर पटना की सड़कों तक पहुंच गया है. करीब 29 दिनों से चल रहे आमरण अनशन के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में परिचारी अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए. अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर की ओर मार्च करने की कोशिश की, जहां प्रशासन ने उन्हें बैरिकेडिंग कर रोक दिया.

29 दिनों से जारी है आमरण अनशन परिचारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर पिछले 29 दिनों से अनशन और धरना जारी है. इससे पहले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे. प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं और युवा अभ्यर्थी भी शामिल हैं. कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी उम्र भी बहाली की निर्धारित सीमा के करीब पहुंच रही है, ऐसे में उन्हें अपनी नौकरी को लेकर चिंता है.

जेपी गोलंबर पर प्रशासन ने की बैरिकेडिंग अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए जेपी गोलंबर के पास प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई थी. मौके पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी. प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए रास्ता बंद कर दिया. इसके बाद अभ्यर्थी वहीं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे.

नियुक्ति नहीं तो मुक्ति' के नारे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के हाथों में नियुक्ति की मांग से जुड़े पोस्टर और बैनर थे।. इस दौरान वे 'नियुक्ति नहीं तो मुक्ति' जैसे नारे लगाते नजर आए. अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है. उनका कहना है कि अगर सरकार नियुक्ति नहीं देती है तो उनका आंदोलन और तेज होगा.

"हमलोग कई वर्षों से सरकारी नौकरी में नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. हमारा संघर्ष लंबे समय से जारी है और अलग-अलग स्तर पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद अंतिम नियुक्ति नहीं हो सकी है. परीक्षा और परिणाम के बाद भी हमें ज्वाइनिंग का इंतजार करना पड़ रहा है."- प्रदर्शनकारी

2019 में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ने का दावा

अभ्यर्थियों के मुताबिक परिचारी पदों की भर्ती को लेकर प्रक्रिया कई साल पहले शुरू हुई थी. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 में भर्ती का फॉर्म निकला था. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा.

2023 में फॉर्म, 2024 में परीक्षा

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वर्ष 2023 में फिर से फॉर्म भरवाए गए और वर्ष 2024 में परीक्षा आयोजित की गई. इसके बाद रिजल्ट जारी हुआ. कुछ जगहों पर कम संख्या में अभ्यर्थियों की नियुक्ति या ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हुई लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है.

परिचारी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

"रिजल्ट आने के बाद अलग-अलग जगहों पर कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराया गया.कहीं दो, कहीं दस तो कहीं 15 लोगों को ज्वाइन कराया गया लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई. अगर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो सभी पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब होगी?"- प्रदर्शनकारी

9,719 पदों पर बहाली की मांग

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग परिचारी के 9,719 पदों पर बहाली से जुड़ी है. उनका कहना है कि परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया के बाद अब सरकार को नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए. अभ्यर्थी लगातार सरकार और संबंधित भर्ती आयोग से नियुक्ति को लेकर स्पष्ट निर्णय की मांग कर रहे हैं.

50 हजार से ज्यादा पद खाली

प्रदर्शनकारियों का दावा है कि बिहार के अलग-अलग विभागों और संस्थानों में परिचारी के 50 हजार से अधिक पद खाली हैं. हालांकि यह आंकड़ा अभ्यर्थियों द्वारा दावा किया गया है और इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है. अभ्यर्थियों का कहना है कि बड़ी संख्या में पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से बेरोजगार युवाओं में निराशा बढ़ रही है.

सरकार के फैसले का इंतजार

गर्दनीबाग धरना स्थल से शुरू हुआ परिचारी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब पटना की मुख्य सड़कों तक पहुंच गया है. 29 दिनों से जारी अनशन के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के सड़क पर उतरने से प्रशासन भी अलर्ट नजर आया. अब अभ्यर्थियों की नजर सरकार और संबंधित विभाग के अगले कदम पर है. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति को लेकर ठोस फैसला होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

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