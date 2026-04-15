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'पहचान साबित करने के लिए मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं', संशोधन बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे ट्रांसजेंडर

क्या है मांग?: प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहीं ट्रांसजेंडर समुदाय की नेता रेशमा प्रसाद ने कहा कि 15 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक NALSA फैसले ने पहली बार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वयं स्वीकार्य जेंडर पहचान का संवैधानिक अधिकार दिया था. उन्होंने कहा कि यह फैसला वंचित समुदाय को मुख्यधारा में सम्मानजनक जीवन की दिशा में ले जाने वाला क्रांतिकारी कदम था. वर्ष 2019 में ट्रांसजेंडर अधिकारों के संरक्षण का कानून बनने के बाद शिक्षा, रोजगार और सामाजिक पहचान के नए अवसर मिले, लेकिन 2026 का संशोधन उस उपलब्धि को पीछे ले जाने जैसा है.

मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं: प्रदर्शनकारियों ने नए संशोधन में जेंडर पहचान के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने प्रमाण देने की अनिवार्यता को अस्मिता और गरिमा के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. हाल में संसद से पारित इस संशोधन को लेकर देशभर में विरोध हो रहा है.

पटना: ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन अधिनियम 2026 के विरोध में बुधवार शाम राजधानी पटना के कारगिल चौक पर ट्रांसजेंडर समुदाय ने मशाल जुलूस सह विरोध प्रदर्शन किया. शाम के समय शुरू हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर पुरुष, महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और समुदाय के सहयोगी लोग शामिल हुए.

सड़क पर उतरे ट्रांसजेंडर (ETV Bharat)

निजता का उल्लंघन: रेशमा प्रसाद ने इसे मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध और निजता का उल्लंघन बताया. उन्होंने भारतीय परंपराओं में अर्धनारीश्वर, मोहिनी, बृहन्नला और शिखंडी जैसे उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां जेंडर पहचान कभी जांच का विषय नहीं रही है. अगर सरकार को योजनाओं के लाभार्थियों की श्रेणी तय करनी थी तो वह अलग प्रक्रिया बना सकती थी, लेकिन पहचान की स्वतंत्रता छीनना स्वीकार्य नहीं है.

"महिला और पुरुषों की पहचान के लिए किसी मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, फिर ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी पहचान साबित करने के लिए ऐसे बोर्ड के सामने क्यों पेश होना पड़े."- रेशमा प्रसाद, ट्रांसजेंडर समुदाय की नेता

अदिति गुप्ता (ETV Bharat)

आगे भी तेज करेंगे आंदोलन: विरोध प्रदर्शन में शामिल ट्रांसजेंडर निधि गुप्ता ने कहा कि समाज ने पहले ही उन्हें हाशिये पर रखा, अब जब वे अपने दम पर खड़ी हुई हैं तो उनसे अपनी पहचान साबित करने को कहा जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब नौकरियों या अन्य प्रक्रियाओं में पुरुषों और महिलाओं के लिए लिंग जांच का कोई नियम नहीं है तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग मानक क्यों बनाया गया है?

स्वीटी (ETV Bharat)

वहीं, नम्रता ने इसे समुदाय की अस्मिता का सवाल बताते हुए सरकार से इस 'काले कानून' को खत्म करने की मांग की. इस दौरान स्वीटी कुमारी ने कहा, 'कोई यह तय नहीं कर सकता कि ट्रांसजेंडर क्या पहनेगा, कैसे जिएगा और किस रूप में अपनी पहचान रखेगा. ऐसे में किसी मेडिकल बोर्ड के सामने पहचान साबित करने की बाध्यता उनकी मर्यादा का उल्लंघन है.'

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