ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी, पटना में चुनाव आयोग का घेराव करने निकले वामपंथी

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी, पटना में चुनाव आयोग का घेराव करने निकले वामपंथी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पटना में वामपंथी नेताओं ने प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : October 16, 2026 at 3:45 PM IST
पटना: बिहार में SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को पटना में SFI और DYFI के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया. CPI नेता मनोज कुमार चंद्रवंशी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन आर ब्लॉक चौराहे के पास प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की.
ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा
CPI नेता मनोज कुमार चंद्रवंशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि SIR के नाम पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है. इसके कारण कई पात्र मतदाताओं के नाम भी जबरन काटे जाने की गंभीर शिकायतें सामने आ रही हैं. कार्यकर्ताओं ने पुरजोर मांग की कि SIR प्रक्रिया को तत्काल रद्द कर मतदाता सूची में हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए.
"केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से यह दोषपूर्ण प्रक्रिया चलाई जा रही है. इससे वास्तविक और वैध मतदाताओं के नाम सूची से अचानक हटने का खतरा है. मतदाता सूची में गड़बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के मताधिकार को प्रभावित कर सकती है." -मनोज कुमार चंद्रवंशी, CPI नेता
बिहार में थम नहीं रहा विरोध
बिहार में SIR को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इससे पहले भी अलग-अलग तारीखों पर इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले हैं. शुक्रवार को SFI और DYFI के प्रदर्शन के जरिए वामपंथी छात्र एवं युवा संगठनों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की.
बड़े आंदोलन की चेतावनी
वामपंथी संगठनों ने साफ संकेत दिया कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर उनका आंदोलन आगे भी जारी रह सकता है. नेताओं ने कहा कि देश के नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. पुलिस बल की भारी तैनाती के बावजूद कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया और प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद रखी.
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