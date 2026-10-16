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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी, पटना में चुनाव आयोग का घेराव करने निकले वामपंथी

पटना में प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में SIR को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को पटना में SFI और DYFI के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया. CPI नेता मनोज कुमार चंद्रवंशी की अगुवाई में प्रदर्शनकारी राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन आर ब्लॉक चौराहे के पास प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी की.

ज्ञानेश कुमार से मांगा इस्तीफा