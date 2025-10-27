ETV Bharat / state

21 दिन से लापता प्रदीप का अभी तक नहीं लगा पता, लोगों को फूटा गुस्सा, मुनस्यारी में दिया धरना

उन्होंने कहा कि पुलिस असंवेदनशील होकर लापरवाही के साथ जांच कर रही है. उन्होंने एसडीएम के आदेश के बाद भी बलुवाकोट कोतवाली की इंचार्ज की अनुपस्थित रहने पर आक्रोश प्रकट किया. वहीं उन्होंने उपजिलाधिकारी से भी इस बात को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेकर कठोर कार्रवाई करने की मांग की.

उपजिला अधिकारी कार्यालय परिसर में हुई सभा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य और समिति के संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि पुलिस 21 दिन के बाद भी प्रदीप दरियाल के खोजबीन के मामले में कोई साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं है.

एसडीएम खुशबू पांडे ने कहा कि इंचार्ज के नहीं आने की सूचना पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भेजी जाएगी. उच्च अधिकारियों के स्तर से ही कार्रवाही संभव है. दरअसल, ग्राम पंचायत पातो से 32 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद प्रदीप के गांव के ग्रामीण भारी संख्या में तहसील मुख्यालय पहुंचे. मुनस्यारी बचाओ, संघर्ष समिति के बैनर तले निकले जुलूस प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन के लापरवाही को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई.

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में 21 दिनों से लापता पातो निवासी प्रदीप दरियाल की खोजबीन के लिए एसआईटी गठित करने की मांग को लेकर सोमवार को मुनस्यारी में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान बलुवाकोट पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए गए. उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे के आदेश के बाद भी बलुवाकोट कोतवाली की इंचार्ज यहां नहीं पहुंची. इस बात को लेकर आंदोलनकारी में आक्रोश व्याप्त है.

प्रदीप दरियाल के पिता ललित सिंह दरियाल ने कहा कि 21 दिन में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है. स्पेशल पुलिस सेल के गठन के बिना न्याय मिलना कठिन है. प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर प्रदीप दरियाल के खोजबीन के मामले में एसआईटी गठित का त्वरित गति से जांच किए जाने की मांग की गई.

ज्ञापन में जिला स्तर के एक उच्च अधिकारी को इस मामले की जांच की डेली प्रगति रिपोर्ट मांगने के लिए अधिकृत करने की मांग भी की गई. ज्ञापन में प्रदीप के परिवार और समिति को प्रत्येक दो दिन में मामले में होने वाली प्रगति को बताने का अनुरोध भी किया गया.

एक प्रतिनिधिमंडल मंडल ने उप जिलाधिकारी खुशबू पांडे से मिलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंगलवार के कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई. एसडीएम खुशबु पांडे ने बताया कि वह उच्च अधिकारियों तक इस बात को पहुंचा कर मिलने का समय उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगी.

सीएम को भेजा गया ज्ञापन, (ETV Bharat)

बता दें कि पातों गांव निवासी प्रदीप दरियाल 6 अक्टूबर से लापता है. उसकी कार पिथौरागढ़-धारचूला एनएच में बलुवाकोट के समीप दुर्घटनाग्रस्त हाल में मिली है. गुमशुदगी की रिपोर्ट बलुवाकोट थाने में दर्ज की गई, लेकिन 21 दिन बीतने के बाद भी पुलिस लापता प्रदीप का पता नहीं लगा सकी है. प्रदीप का पता नहीं चलने से माता-पिता सहित सभी परिजन परेशान हैं.

युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: वहीं बेरीनाग तहसील क्षेत्र में भी 46 के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार नागिलागांव निवासी बसंत जोशी अपने गांव के साथियों के साथ रोजगार के लिए कश्मीर में सेब तोड़ने के लिए गया था. एक महीने काम करने के बाद वह अपने गांव के ही साथियों के साथ घर को लौटा. रविवार देर शाम को हल्द्वानी से बेरीनाग एक टैक्सी जीप में आये.

बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 6 बजे लगभग बेरीनाग बैंक चौराहे पर अपने साथियों के साथ जीप से उतरा और कुछ देर के बाद वह बेहोश हो गया, जिसकी जानकारी आसपास के व्यापारियों और बसंत के साथियों ने पुलिस को दी. सूचना मिलने पर बसंत के साथी और पुलिस कर्मी उसे सीएचसी बेरीनाग लेकर गये जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा.

पढ़ें---