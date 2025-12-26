बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में उबाल
एमसीबी में श्री बजरंग सेना के नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अब चिंता जताना पर्याप्त नहीं है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 26, 2025 at 9:11 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे लगातार अत्याचार, हिंसा, लूटपाट और हाल ही में निर्दोष हिंदू युवक दीपू दास की निर्मम हत्या के विरोध में पूरे देश में गहरा आक्रोश व्याप्त है. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर में भी जनाक्रोश खुलकर सड़कों पर देखने को मिला.
बांग्लादेश का पुतला दहन
श्री बजरंग सेना के तत्वावधान में चिरमिरी के हल्दीबाड़ी क्षेत्र में बांग्लादेश का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के दौरान "हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो", "बांग्लादेश मुर्दाबाद", "दीपू दास अमर रहे" और "हिंदू समाज पर हमला बंद करो" जैसे नारों से गूंज उठा. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए.
हिंदू युवक दीपू दास को दी गई श्रद्धांजलि
संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व बजरंग सेना के संभागीय अध्यक्ष विजय साहू ने किया. उनके साथ संगठन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भारती सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहीं. बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक दीपू दास फोटो पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
सरकार से कूटनीतिक दबाव बनाने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अब केवल चिंता जताना पर्याप्त नहीं है. सरकार को चाहिए कि वह बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाए, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाए, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की निष्पक्ष जांच कराए और वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए ठोस पहल करे.
हमेशा हमारे हिंदु भाइयों को ही क्यों टारगेट क्यों जाता है. भारत में भी यदि ऐसा हो रहा है तो इसे रोकना चाहिए. बजरंग सेना पुतला दहन और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है -भारती सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग, श्री बजरंग सेना छत्तीसगढ़
हिंदू भाई को जिंदा पेड़ से लटका कर जला दिया गया. बांग्लादेश के नाम का पुतला दहन किया गया -विजय साहू, संभागीय अध्यक्षसरगुजा, श्री बजरंग सेना
बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट कर हत्या की जा रही है. सरकार से आह्वान करते हैं कि जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसे देखते हुए बांग्लादेश को दिया जा रहा सहयोग बंद किया जाए-राजेश यादव, प्रदेश महासचिव, श्री बजरंग सेना छत्तीसगढ़
बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके, तो संगठन देशभर में जनआंदोलन शुरू करेगा. यह लड़ाई मानवता और न्याय की है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए. पूरे आयोजन में आक्रोश, संवेदना और राष्ट्रभक्ति का भाव नजर आया.