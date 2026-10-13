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लखनऊ : भड़के ग्रामीण बॉन्डेड डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर उठाई यह मांग

बॉन्डेड डॉक्टर्स का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में मंगलवार को बॉन्डेड ग्रामीण डॉक्टरों ने वेतन विसंगति को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीण इलाकों में तैनात ये डॉक्टर समान कार्य-समान वेतन की मांग कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर इको गार्डन भेज दिया.

प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat) गांधी प्रतिमा पर हुए इस प्रदर्शन में शामिल डॉ. अनिल ने कहा कि शहरी इलाकों में तैनात बॉन्डेड चिकित्सकों को सरकार एक लाख रुपये वेतन सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करा रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में तैनात डॉक्टरों को शहरी इलाकों की अपेक्षा कम वेतन और सुविधाएं मिल रही हैं. प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पूर्व में इस बावत डिप्टी सीएम से वार्ता भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश जारी नही हुआ है. प्रदर्शन में 2018, 2019 और 2020 बैच के एमबीबीएस डॉक्टर शामिल रहे.