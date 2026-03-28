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लखनऊ: जन्नतुल बकी की पुनर्निर्माण के लिए सऊदी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, PM मोदी से हस्तक्षेप की अपील

लखनऊ: ​ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर शनिवार को सऊदी हुकूमत के खिलाफ लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया गया. अरबी कैलेंडर के अनुसार, 8 शव्वाल को दुनिया भर में शिया समुदाय ने जन्नतुल बकी में गिराए गए पवित्र रौजों के गम में विरोध दिवस मनाया.



​प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने अपने खून से सऊदी हुकूमत और भारत सरकार को पत्र लिखा, और रौजे को बनाने की मांग की. आल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने बताया, 1925 में सऊदी शासक आले सऊद ने, पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवारजनों और उनकी बेटी बीबी फातिमा-ज़हरा की कब्रों को ध्वस्त कर दिया था. मौलाना ने कहा, यह बड़े शर्म की बात है कि सऊदी शासक खुद आलीशान महलों में रहते हैं, लेकिन जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं, उनकी बेटी की कब्र आज भी खुले आसमान के नीचे है.



​प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने भारत सरकार से अपील की और कहा, भारत अपने कूटनीतिक संबंधों का उपयोग कर, सऊदी अरब पर जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण के लिए दबाव बनाए. मौलाना ने कहा कि यदि सऊदी हुकूमत निर्माण नहीं करा सकती, तो शिया समुदाय को अनुमति दे, वे खुद वहां जाकर मजारों का निर्माण करेंगे.



​प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हुए, जिनके हाथों में सऊदी गवर्नमेंट शेम-शेम और आले सऊद मुर्दाबाद की तख्तियां थीं. प्रदर्शनकारियों ने इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को जमीन पर रखकर पैरों से कुचला और वैश्विक स्तर पर मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया.

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