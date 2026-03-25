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कुसमुंडा में फ्लाईओवर और फोरलेन सड़क के अधूरे निर्माण के खिलाफ आक्रोश

कोरबा: कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा में फोरलेन और फ्लाई ओवर निर्माण पिछले लगभग तीन से चार सालों से अधूरा है. इसके कारण रोज जाम की स्थिति निर्मित होती हैं. क्षेत्र के लोग खासे परेशान हैं. मंगलवार को लोगों का आक्रोश फूटा, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों के साथ मिलकर लोगों ने चक्का जाम किया. प्रशासन के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद आंदोलन शाम को समाप्त हुआ.

इमलीछापर चौक में कांग्रेस द्वारा फोरलेन सड़क और ओवर ब्रिज निर्माण शुरू करने की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था. स्थानीय लोग भी आंदोलन में शामिल रहे. इस चक्काजाम में जिला शहर व ग्रामीण कांग्रेस के पदाधिकारी, बांकीमोंगरा व कुसमुंडा क्षेत्र के पदाधिकारी, पार्षद,व्यापारी व आमजनता बड़ी संख्या में शामिल हुए. इमली छापर चौक में सुबह लगभग 11 बजे शुरू हुआ यह आंदोलन दोपहर लगभग 4 बजे समाप्त हुआ.

सड़क के लिए कोरबा में प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने दिया आश्वासन

प्रशाशन की ओर से दीपका तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी, निगम और एसईसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जिन्होंने लिखित में आश्वाशन देते हुए अधूरे फोर लेन निर्माण कार्य की 20 अप्रैल से शुरू करने के आश्वाशन दिया. साथ ही ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का कोर्ट में मामला लंबित होना बताया.इसके अलावा जाम से निजात के लिए कुसमुंडा प्रबंधन द्वारा 5 व्यक्ति प्रति शिफ्ट में तैनात करने की भी बात कही गई है. वहीं सर्वमंगला रोड से कुसमुंडा की ओर जाने वाले रोड में स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही गई है.