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बिहार में आर्मी जवान की मौत पर बवाल, भीड़ ने थाना घेरा.. पेट्रोल छिड़क जिंदा जलाया

भीड़ ने थाने को घेरा लोगों ने पुलिस प्रशासन से फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आर्मी जवान के साथ हुई घटना में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इस दौरान लोगों ने थाने को घेर लिया. इनका आरोप है कि थाना प्रभारी मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं.

लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर भी नारे भी लगाए.

आर्मी जवान की हत्या के बाद बवाल रामगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-1 स्थित सहुका गांव निवासी आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव की बुधवार को लखनऊ स्थित मिलिट्री अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव और परिजनों तक पहुंची, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. मौत की खबर के बाद बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर रामगढ़ थाना पहुंच गए.

कैमूर (भभुआ): बिहार के कैमूर में आर्मी जवान की हत्या के बाद उबाल है. परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है. कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर उनको जिंदा जला दिया था. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. जिसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और थाने को घेर लिया.

"फौजी की हत्या कर दी गई. पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया दिनदहाड़े. थाना प्रभारी पर एक्शन होना चाहिए. जांच के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं. एसपी साहब से हमलोगों को लिखित में चाहिए, मौखिक सुनकर मर गए हैं. हम लोगों का भाई था."- अनिल कुमार, परिजन

दुर्गा चौक पर NH-319A को किया जाम

रामगढ़ थाना परिसर में प्रदर्शन के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीण रामगढ़ के दुर्गा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने NH-319A को जाम कर दिया. सड़क पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. सड़क जाम होने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात (ETV Bharat)

क्या बोलीं एसडीएम?

वहीं, मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शिनी ने कहा कि तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जल्द ही फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच के आधार पर ही कोई कार्रवाई होगी.

"मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं. बाकी एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है. जहां तक थाना प्रभारी पर कार्रवाई का सवाल है तो उस पर विचार किया जाएगा. ये जांच का विषय है, जांच उपरांत ही इस पर कुछ कह पाऊंगी."- रत्ना प्रियदर्शिनी, एसडीएम, मोहनिया

बकाया मांगने को लेकर विवाद

परिजनों ने बताया कि करीब 16 लाख रुपये के बकाए पैसे को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था. आरोप है कि बकाया राशि मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद 7 सितंबर को जवान के साथ मारपीट की गई. उन्हें स्कॉर्पियो में बंद कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई.

मृतक आर्मी जवान शत्रुघ्न यादव (ETV Bharat)

घटना में शत्रुघ्न यादव गंभीर रूप से झुलस गए थे. घटना के बाद आसपास के लोगों और परिजनों को मामले की जानकारी मिली, जिसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. गंभीर रूप से झुलसे आर्मी जवान का प्रारंभिक उपचार वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया. हालांकि हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ स्थित मिलिट्री अस्पताल रेफर कर दिया. जहां उनकी मौत हो गई.

चार लोगों पर प्राथमिकी

घायल आर्मी जवान के फर्द बयान के आधार पर रामगढ़ थाना में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं, एक आरोपी फरार है.

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