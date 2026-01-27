ETV Bharat / state

वांगचुक की रिहाई के लिए पद यात्रा कर किया प्रदर्शन, संविधान सुरक्षा की मांग

जैसलमेर से 14 जनवरी को रवाना हुई संवैधानिक अधिकार जागरूकता पैदल यात्रा मंगलवार को जोधपुर पहुंची.

वांगचुक की रिहाई के लिए प्रदर्शन
ETV Bharat Rajasthan Team

January 27, 2026

जोधपुर: राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद पर्यावरणविद और लद्दाख के एक्टिविस्ट की रिहाई को लेकर मंगलवार को जोधपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ. जैसलमेर के बाखासर से 14 जनवरी को रवाना हुई संवैधानिक अधिकार जागरूकता पैदल यात्रा मंगलवार को जोधपुर पहुंची यात्रा के कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग के साथ-साथ जोधपुर में संविधान की सुरक्षा और मूलरूप से लागू करने की मांग की.

राष्ट्रीय मूलनिवासी संघ के संयोजक ताराराम मेहना की अगुवाई में संवैधानिक अधिकार जागरूकता पैदल यात्रा के प्रथम चरण की यात्रा भारत पाकिस्तान सीमांत गांव बाखासर से 14 जनवरी को रवाना होकर कई गांवों, मुख्य शहरों से होते हुए मंगलवार को जोधपुर पहुंची. सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर संवैधानिक प्रदर्शन राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया. संघ के उपाध्यक्ष भैरूलाल नामा ने बताया कि मकर संक्रांति से हमारी 350 किमी की पदायात्रा शुरू हुई जो आज जोधपुर सेंट्रल जेल पर खत्म हुई है.

वांगचुक की रिहाई की मांग, भैरूलाल नामा को सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

वांगचुक की रिहाई हमारी मांग : नामा ने बताया कि हमारी दो प्रमुख मांगें हैं, जिनमें एक लद्दाख के सोनम वांगचुक की रिहाई और संविधान जिस रूप में लागू हुआ था, उसी रूप में लागू हो. इससे ही इसका संरक्षण हो सकता है. वांगचुक को 28 देशों से अवॉर्ड मिले हैं, भारत में भी उनका सम्मान हुआ है. वह विज्ञानवादी व्यक्ति हैं, उनकी मांग है कि लेह लद्दाख में पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधान लागू हो, लेकिन सरकार लागू नहीं कर रही है. उनको जेल में डाल दिया है. हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए. उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है.

पढे़ं : जोधपुर जेल के बैरक में सर्दी-गर्मी के अनुकूल सुधार की तैयारी में जुटे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक

वांगुचक चार महीने से जेल में : सोनम वांगचुक को लद्दाख के लिए स्टेटहुड मांगने और 6वें शेड्यूल में जोड़ने के लिए चल रहे धरने-प्रदर्शन के दौरान लद्दाख में हुई हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 26 सितंबर को जोधपुर जेल लाया गया. वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था. सोनम की पत्नी लगातार उन पर लगाए आरोपों का खंडन करती रही हैं. उनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई के बाद अभी याचिका लंबित है.

