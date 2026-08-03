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'रोजगार सिखाने वाले ही बेरोजगार': राजस्थान के 2502 वोकेशनल ट्रेनर्स हटाए गए, स्थायी नौकरी की मांग लेकर फूटा आक्रोश

आक्रोशित टेनर्स बोले- जब शिक्षक ही असुरक्षित हैं तो विद्यार्थियों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा?

Vocational instructors protesting at the Shiksha Sankul
शिक्षा संकुल में प्रोटेस्ट करते व्यावसायिक प्रशिक्षक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 5:12 PM IST

6 Min Read
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जयपुर: सरकारी स्कूलों में छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक (वोकेशनल ट्रेनर्स) आज खुद अपने रोजगार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. राजस्थान में 31 जुलाई से 2502 व्यावसायिक प्रशिक्षकों को हटाए जाने के बाद आक्रोश बढ़ गया है. प्रशिक्षकों का आरोप है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां हर साल टेंडर - बिड प्रक्रिया के नाम पर हजारों प्रशिक्षकों को नौकरी से बाहर कर देती हैं तो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कौशल शिक्षा कैसे मिल पाएगी?.

हर साल टेंडर बदलते ही बदल जाती है हजारों प्रशिक्षकों की किस्मत: सरकार ने छात्रों को स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगारपरक शिक्षा देने की शुरुआत करवाई ताकि वे पढ़ाई पूरी करने के साथ ही रोजगार के लिए तैयार हो सकें. इसी उद्देश्य से राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन प्रदेश में ये पूरी व्यवस्था प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से संचालित होने के कारण हर नई बिड और टेंडर प्रक्रिया के साथ प्रशिक्षकों का भविष्य दांव पर लग जाता है. व्यावसायिक प्रशिक्षक वेलफेयर संघ के प्रदेश अध्यक्ष रघुपाल सिंह का आरोप है कि सरकार, प्रशासन और कंपनियों के बीच समन्वय की कमी का खमियाजा प्रशिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है. हर बार बिड के नाम पर पहले से कार्यरत प्रशिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, जबकि उनके अनुभव और सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता.

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पहले 9 महीने बाहर रखा, अब दूसरे 2502 प्रशिक्षक हुए बेरोजगार: उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले करीब 2500 प्रशिक्षकों को लगभग नौ महीने तक काम से बाहर रखा गया था. अब जब उन्हें नियुक्ति मिली तो 31 जुलाई से पहले से कार्यरत दूसरे 2502 प्रशिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया. प्रशिक्षकों का आरोप है कि एक बिड में एक समूह बाहर होता है तो अगली बिड में दूसरा. इस प्रक्रिया के कारण हजारों परिवार हर साल आर्थिक असुरक्षा और मानसिक तनाव का सामना करते हैं.

4019 स्कूलों में चल रही व्यावसायिक शिक्षा, 1739 स्कूलों पर असर :व्यावसायिक प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्थान के 4019 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है. यहां करीब 5155 व्यावसायिक प्रशिक्षक विभिन्न ट्रेडों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते रहे हैं, लेकिन 31 जुलाई से 1739 स्कूलों में कार्यरत 2502 प्रशिक्षकों को हटा दिया गया है. इससे न केवल हजारों प्रशिक्षकों का रोजगार प्रभावित हुआ है बल्कि छात्रों की नियमित स्किल एजुकेशन भी प्रभावित हुई है.

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यह भी जानें

  • राजस्थान में 4019 सरकारी स्कूलों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा
  • 5155 व्यावसायिक प्रशिक्षक थे कार्यरत
  • वर्तमान में 1739 स्कूलों में नहीं दी जा रही व्यावसायिक शिक्षा
  • 2502 प्रशिक्षक 31 जुलाई से हटाए गए

कक्षा 9 से 12 तक दी जाती रोजगारपरक शिक्षा :व्यावसायिक शिक्षा के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विभिन्न ट्रेडों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है. इसका उद्देश्य छात्रों को रोजगार योग्य बनाना है. प्रशिक्षकों का कहना है कि ये योजना विकसित भारत-2047 और स्किल इंडिया मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यदि प्रशिक्षकों की लगातार छंटनी होती रही तो इस पूरी व्यवस्था की गुणवत्ता प्रभावित होगी.

Vocational trainers have launched a protest against the government
वोकेशनल ट्रेनर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा (ETV Bharat Jaipur)

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21 निजी कंपनियों के भरोसे पूरी व्यवस्था, वेतन भुगतान पर भी सवाल :प्रशिक्षकों का आरोप है कि राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन 21 निजी कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है. इनमें कई कंपनियों का स्थायी कार्यालय तक नहीं है. कई प्रशिक्षकों को पांच महीने से लेकर 14 महीने तक का वेतन नहीं मिला है. संघ का कहना है कि समय पर वेतन नहीं मिलने से प्रशिक्षकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग कर्ज लेकर परिवार चला रहे हैं, जबकि कुछ प्रशिक्षकों की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है.

17 महीने का वेतन मांगने पर धक्का देने का आरोप : प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि हाल ही में एक प्रशिक्षक अपने 17 महीने के बकाया वेतन की मांग को लेकर आईआईएसडी कंपनी के कार्यालय पहुंचा था. वहां उसके साथ कथित रूप से धक्का-मुक्की कर कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया. उन्होंने दावा किया कि आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव से परेशान उस प्रशिक्षक ने बाद में गलत कदम उठाने का प्रयास भी किया. हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया. प्रशिक्षकों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियां अब कई लोगों के सामने हैं.

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जब शिक्षक ही असुरक्षित हैं तो छात्रों का भविष्य कैसे होगा सुरक्षित: व्यावसायिक प्रशिक्षकों का कहना है कि सरकार यदि वास्तव में युवाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है तो सबसे पहले उन प्रशिक्षकों को रोजगार सुरक्षा देनी होगी, जो स्कूलों में स्किल एजुकेशन की रीढ़ हैं. उनका कहना है कि बार-बार की टेंडर प्रक्रिया से होने वाली छंटनी पर रोक लगनी चाहिए. सभी लंबित वेतन का तत्काल भुगतान होना चाहिए और हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी व्यावसायिक प्रशिक्षकों के लिए स्थायी सेवा नीति बनाई जानी चाहिए.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी :संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तो प्रदेशभर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. प्रशिक्षकों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल रोजगार बचाने की नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों में स्किल एजुकेशन की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की भी है.

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