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सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में रामगढ़ में सीसीएल अरगड्डा जीएम कार्यालय का घेराव, पानी-बिजली संकट पर फूटा जनाक्रोश

रामगढ़ में सीसीएल अरगड्डा जीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे सांसद मनीष जायसवाल व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )