ETV Bharat / state

कांकेर में सीईओ के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन, दुर्गूकोंदल जनपद कार्यालय में जड़ा ताला

कांकेर के दुर्गूकोंदल जनपद कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों ने बवाल काटा है और सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन किया है.

Protest against Panchayat CEO in Kanker
कांकेर में पंचायत सीईओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 22, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत कार्यालय में सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को हटाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए. इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर नारेबाजी की है. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है.

पंचायत प्रतिनिधियों का जनपद सीईओ पर आरोप

प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जनपद सीईओ द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों से 3 प्रतिशत कमीशन की मांग की जाती है. उनका कहना है कि कथित कमीशनखोरी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पंचायतों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. धरने में शामिल जनप्रतिनिधियों ने सीईओ को तत्काल पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.

कांकेर में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

सीईओ खुलेआम पंचायत प्रतिनिधियों से 3 प्रतिशत राशि की मांग करते हैं. इसी के विरोध में जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास कर रहा है. कथित रूप से सीईओ को संरक्षण दिया जा रहा है- गोपी बढ़ाई,जनपद अध्यक्ष, दुर्गूकोंदल

Letter from Panchayat Representatives
पंचायत प्रतिनिधियों का पत्र (ETV BHARAT)
Security personnel deployed during the protest.
प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मी तैनात (ETV BHARAT)

पंचायत प्रतिनिधियों ने दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा तथा आंदोलनकारियों से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया गया. पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी नहीं माने और अभी भी गेट के सामने बैठे रहे. इस पूरे मामले पर जनपद सीईओ या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Durgukondal Janpad Office
दुर्गूकोंदल जनपद कार्यालय (ETV BHARAT)

अंबिकापुर मेयर ने वायरल ऑडियो को बताया फर्जी, पैसे लेकर काम देने का है आरोप, एसटीएससी थाने में मंजूषा भगत ने की शिकायत

बीमा, विश्राम कक्ष जैसी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ड्राइवर संघ का प्रदर्शन, महासमुंद में कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, सौंपा ज्ञापन

TAGGED:

DURGUKONDAL JANPAD PANCHAYAT
CEO OF KANKER
PANCHAYAT REPRESENTATIVE IN KANKER
दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत
PROTEST IN DURGUKONDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.