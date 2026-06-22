कांकेर में सीईओ के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन, दुर्गूकोंदल जनपद कार्यालय में जड़ा ताला
कांकेर के दुर्गूकोंदल जनपद कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों ने बवाल काटा है और सीईओ के खिलाफ प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 22, 2026 at 5:28 PM IST
कांकेर: दुर्गूकोंदल जनपद पंचायत कार्यालय में सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को हटाने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जनपद कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए. इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर नारेबाजी की है. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है.
पंचायत प्रतिनिधियों का जनपद सीईओ पर आरोप
प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जनपद सीईओ द्वारा विभिन्न विकास कार्यों में सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों से 3 प्रतिशत कमीशन की मांग की जाती है. उनका कहना है कि कथित कमीशनखोरी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पंचायतों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. धरने में शामिल जनप्रतिनिधियों ने सीईओ को तत्काल पद से हटाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. प्रदर्शन के दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई.
सीईओ खुलेआम पंचायत प्रतिनिधियों से 3 प्रतिशत राशि की मांग करते हैं. इसी के विरोध में जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय आंदोलन समाप्त कराने का प्रयास कर रहा है. कथित रूप से सीईओ को संरक्षण दिया जा रहा है- गोपी बढ़ाई,जनपद अध्यक्ष, दुर्गूकोंदल
पंचायत प्रतिनिधियों ने दी चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा तथा आंदोलनकारियों से चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया गया. पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद प्रदर्शनकारी नहीं माने और अभी भी गेट के सामने बैठे रहे. इस पूरे मामले पर जनपद सीईओ या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.