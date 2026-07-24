नई डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन, मजदूरों ने दिया धरना
धनबाद में नई डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के विरोध में मजदूरों ने धरना दिया है.
Published : July 24, 2026 at 7:17 PM IST
धनबाद: सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लागू की जा रही नई डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था का धनबाद में विरोध शुरू हो गया है. बरमसिया स्थित एफसीआई गोदाम के बाहर कांडरा, बरमसिया, बलियापुर और धनसार के जेएसएफसी गोदामों में कार्यरत मजदूरों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से उनका रोजगार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा.
मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट
मजदूरों ने बताया कि अब तक एफसीआई गोदामों से अनाज पहले जेएसएफसी के गोदामों में पहुंचता था, जहां लोडिंग और अनलोडिंग का काम स्थानीय मजदूर करते थे. इसके बाद यही अनाज जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों तक भेजा जाता था. इस प्रक्रिया से सैकड़ों मजदूरों की आजीविका जुड़ी हुई थी. लेकिन अब अनाज सीधे एफसीआई गोदाम से पीडीएस दुकानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे गोदामों में काम करने वाले मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है.
सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग
प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट पैदा हो गया है. उन्होंने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन तेज करेंगे. मजदूरों ने शुक्रवार से रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा भी की है.
व्यवस्था फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
इधर, एफसीआई प्रबंधन का कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शुरू की गई डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची, धनबाद और जमशेदपुर के शहरी एवं नगर निगम क्षेत्रों में लागू की जा रही है. प्रबंधन के अनुसार इस नई प्रणाली से अनाज वितरण में समय की बचत होगी, परिवहन लागत कम होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. एफसीआई अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों को सरकार के आदेश और नई व्यवस्था की जानकारी दे दी गई है.
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