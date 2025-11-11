ETV Bharat / state

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन, धमतरी हिंदू जागरण मंच ने आतंकवाद का पुतला फूंका

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को धमाका हुआ. अब इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ है.

Hindu Jagran Manch Protest
धमतरी में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 8:26 PM IST

धमतरी: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश में लोगों के अंदर गुस्सा है. इस घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. धमतरी में मंगलवार को घड़ी चौक के पास हिंदू जागरण मंच की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया. इस अवसर पर आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया.

दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों के लिए श्रद्धांजलि सभा: दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए धमतरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने कहा कि आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है. इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए. हम लोग मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और इस घटना की निंदा करते हैं.

दिल्ली ब्लास्ट की घटना का विरोध (ETV BHARAT)

हम आतंकियों को चुनौती देते हैं कि वह हमारी सेना से सीधे मुकाबला करे. किसी गाड़ी में बम लगाकर गायब हो जाना यह उनकी कायरतापूर्ण हरकतों को दर्शाता है. यह उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है. आतंकी समूचे राष्ट्र के अलावा विश्व में अशांति का काम करते हैं- दीपक ठाकुर, सदस्य, हिन्दू जागरण मंच

भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों को चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ कमर कस लें, जिससे निर्दोष और बेगुनाहों की जान कभी न जाए. आतंकियों की इस कायरतापूर्ण हरकत का जवाब देने के लिए धमतरी में पुतला दहन किया गया है- डाकेश्वर साहू, सदस्य, हिन्दू जागरण मंच

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा की. सभी ने एक स्वर में आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए और आतंकवाद का पुतला पूंका. सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से जांच एजेंसियां सतर्क हो गई है. इस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगहों पर छापे मारे हैं.

