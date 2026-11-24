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गोवंश के लिए चारे–पानी के संकट को लेकर धरना, प्रशासन के आश्वासन पर देर रात धरना समाप्त

गोवंश को लाए धरने पर ( ETV Bharat Sirohi )

सिरोही : जिले में गोवंश के सामने खड़े चारा-पानी के संकट को लेकर सोमवार को पशुपालकों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया. करीब 800 से 1000 गायों को पशुपालक जिला मुख्यालय लेकर पहुंचे. पशुपालकों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया. पशुपालकों ने जिले में करीब 20 हजार गोवंश के चारा-पानी के संकट से जूझने का दावा करते हुए प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की. देर रात तक चले इस धरने के बाद जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर और एसडीएम मौके पर पहुंचे तथा पशुपालकों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. इसके बाद पशुपालकों ने धरना समाप्त कर दिया.