गोवंश के लिए चारे–पानी के संकट को लेकर धरना, प्रशासन के आश्वासन पर देर रात धरना समाप्त
पशुपालकों ने प्रशासन को बताया कि इस बार कम बारिश होने के कारण जिले में अकाल जैसे हालात बन गए हैं.
Published : November 24, 2026 at 1:50 PM IST
सिरोही : जिले में गोवंश के सामने खड़े चारा-पानी के संकट को लेकर सोमवार को पशुपालकों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया. करीब 800 से 1000 गायों को पशुपालक जिला मुख्यालय लेकर पहुंचे. पशुपालकों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया. पशुपालकों ने जिले में करीब 20 हजार गोवंश के चारा-पानी के संकट से जूझने का दावा करते हुए प्रशासन से तत्काल राहत की मांग की. देर रात तक चले इस धरने के बाद जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर और एसडीएम मौके पर पहुंचे तथा पशुपालकों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया. इसके बाद पशुपालकों ने धरना समाप्त कर दिया.
पशुपालकों ने प्रशासन को बताया कि इस बार कम बारिश होने के कारण जिले में अकाल जैसे हालात बन गए हैं. ऐसे में पशुधन के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है. पशुपालकों का कहना था कि करीब दो सप्ताह पहले भी प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं होने पर उन्हें गायों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना देना पड़ा. देर रात धरना स्थल पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि जिले में किसी भी पशुधन की मौत चारे और पानी के अभाव में नहीं होने दी जाएगी. गोवंश के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा मिलने के बाद पशुपालकों ने आंदोलन समाप्त किया.
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पांच तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित करने से बढ़ी राहत की उम्मीद : इधर, देर शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले की पांच तहसीलों आबूरोड, देलदर, रेवदर, पिंडवाड़ा और सिरोही को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया. इसके बाद अब जिले में पशुधन को बचाने के लिए विशेष राहत पैकेज और चारा-पानी की व्यवस्था होने की उम्मीद जताई जा रही है.
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जताया मुख्यमंत्री का आभार : आबू-पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कम बारिश के चलते सिरोही जिले को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी. सरकार की ओर से जिले की पांच तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किए जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया. अब पशुपालकों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्ययोजना पर टिकी हैं कि कब तक गोवंश के लिए चारे और पानी की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित हो पाती है.
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