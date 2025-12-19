अरावली बचाने को आंदोलन तेज, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन
उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की.बाड़मेर में कांग्रेस सचिव ने अरावली बचाने की मांग की.
Published : December 19, 2025 at 5:27 PM IST
उदयपुर/ चित्तौड़गढ़/ बाड़मेर:अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर उदयपुर में संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है. जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अरावली बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे तथ्यों से परे करार दिया. उधर, बाड़मेर में कांग्रेस सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार से मांग की कि अरावली पर्वतमाला की मूल और वैज्ञानिक परिभाषा को बरकरार रखा जाए तथा इसके संरक्षण के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएं. वहीं चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संगठनों ने अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन किया.
उदयपुर में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि प्रदर्शन में वक्ताओं ने कहा कि अरावली को केवल 100 मीटर ऊंची पहाड़ी मानना पूरी तरह गलत है. अरावली विस्तृत और प्राचीन पर्वत शृंखला है, जो राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाती है. यह पर्वतमाला जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज, जैव विविधता और जलवायु संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है. वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अरावली के अस्तित्व के साथ इस तरह की छेड़छाड़ जारी रही तो इसका गंभीर खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा.
पर्यावरणीय संकट और गहराता जाएगा: प्रदर्शन में मेवाड़ महामंडलेश्वर रास बिहारी शास्त्री, मावली के पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी, भाजपा के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद मौजूद रहे. सभी ने एकसुर में सरकार से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए स्पष्ट, ठोस और दीर्घकालीन नीति बनाने की मांग की. वक्ताओं ने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरणीय संकट और गहराता जाएगा.
कांग्रेस का प्रदर्शन: इधर, शहर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के तत्वावधान में अलग से प्रदर्शन किया गया. बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं सेव अरावली के पोस्टर और बैनर हाथों में लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नारे लगा रही थी. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अरावली को केवल 100 मीटर की पहाड़ी मानना न सिर्फ पर्यावरण बल्कि मेवाड़ की अस्मिता के साथ भी अन्याय है.
राठौड़ बोले-आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां नहीं करेगी माफ: बाड़मेर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में हालिया बदलाव पर गहरी चिंता जताई और कहा कि यह निर्णय सदियों पुरानी अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बनकर सामने आया है. अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत की जीवनरेखा है. इसके साथ समझौता आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से खिलवाड़ होगा. राठौड़ ने कहा कि अरावली पर्वतमाला का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान में है. ऐसे में परिभाषा में बदलाव का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव राजस्थान को ही भुगतना पड़ेगा. अरावली न केवल मरुस्थलीकरण रोकने में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि प्रदेश के मानसून पैटर्न को संतुलित रखने, भूजल संरक्षण और जैव विविधता बनाए रखने में भी अहम है. अरावली कमजोर होती है तो राजस्थान में वर्षा में और अधिक असंतुलन, सूखे की तीव्रता तथा जलसंकट बढ़ना तय है. बाड़मेर में कांग्रेस सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने बताया कि इस बदलाव से पर्यावरणीय कानूनों की पकड़ ढीली होगी. इससे अवैध खनन, जंगलों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा मिलेगा. इसका सीधा असर किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा. राठौड़ ने कहा कि आज अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी.
चित्तौड़गढ़ में सौंपे ज्ञापन: इस बीच, चित्तौड़गढ़ में अरावली बचाओ जन जागरण अभियान अब आंदोलन का रूप ले रहा है. चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संगठनों ने अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन किया. प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. पर्यावरण प्रेमी एवं विश्व हिंदू परिषद की पर्यावरण इकाई से जुड़े धर्मपाल गोयल ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने ज्ञापन सौंप कर सुप्रीम कोर्ट से मामले पर पुनर्विचार करने और प्राकृतिक विरासत को बचाने की अपील की. शहर के संगम विकास समिति के बैनर तले एकत्र लोगों ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर विरोध जताया. जंगल, जीव और मानव समाज के लिए इस निर्णय को खतरनाक बताया. इस दौरान सत्यनारायण भोई, बालकिशन भोई, हर्षवर्धन सिंह, पूरण राणा, हरीश ईनाणी, लाभचंद कुमावत, हीरालाल, दिव्या सालवी आदि मौजूद थे. बालाजी सेवा संस्थान ने भी ज्ञापन सौंपा. संस्थान के नरेन्द्र शर्मा ने बताया कि कहा कि यदि इसके लिए आंदोलन करना पड़ा तो पीछे नहीं रहेंगे. अरावली को लेकर निर्णय पर्यावरण के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के समान है.
