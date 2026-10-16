जालौन में सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलने से थे नाराज
हंगामे की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे. श्मशान घाट बनवाने का भरोसा दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:54 PM IST
जालौन : कोंच कोतवाली क्षेत्र के नगेपुरा गांव में श्मशान घाट तक जाने वाले रास्ते के खराब होने से ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया. कैलिया बाइपास पर खेड़ा चौकी के पास सड़क पर अर्थी रखकर धरने पर बैठ गए. जाम की सूचना पर एसडीएम कोंच अभिनव यादव और सीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और जल्द श्मशान घाट बनवाने का भरोसा दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया.
गांव में श्मशान घाट और उसका रास्ता सही नहीं होने, चारों ओर जलभराव और गलियों में कीचड़ होने से लोग परेशान हैं. मृतक की अंत्येष्टि के लिए भी जगह नहीं मिली. तीन साल से शिकायतें कर रहे ग्रामीणों का धैर्य शुक्रवार को जवाब दे गया. युवक की मौत के बाद अंत्येष्टि के लिए जगह न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने कोंच के कैलिया बाइपास पर खेड़ा चौकी के पास अर्थी रखकर जाम लगा दिया.
ग्रामीणों ने कहा कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आएंगे, तब तक जाम नहीं खुलेगा. गांव से करीब तीन किलोमीटर दूर ग्रामीण अर्थी लेकर कोंच पहुंच गए. एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को दो माह में श्मशान घाट और रास्ता बनवाने का आश्वासन दिया. इसके बाद जाम खुला, लेकिन मजबूरी में मृतक का अंतिम संस्कार कोंच के मोक्षधाम में करना पड़ा.
कोंच ब्लॉक के ग्राम भदेवरा के मजरा नगेपुरा निवासी पिंटू वर्मा (38) की गुरुवार शाम कैंसर से मौत हो गई थी. शुक्रवार सुबह नाते-रिश्तेदारों के पहुंचने के बाद परिजन और ग्रामीण अंत्येष्टि की तैयारी में जुटे, लेकिन गांव के श्मशान घाट और वहां तक जाने वाले रास्ते पर बारिश का पानी भरा होने के कारण अंतिम संस्कार करना संभव नहीं हुआ.
गांव में जलभराव और रास्ते की बदहाली से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. वे अर्थी लेकर कोंच पहुंचे और कैलिया बाइपास पर खेड़ा चौकी के पास सड़क पर अर्थी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. जाम की सूचना पर एसडीएम कोंच अभिनव यादव और सीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और जल्द श्मशान घाट बनवाने का भरोसा दिया.
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