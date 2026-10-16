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जालौन में सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिलने से थे नाराज

सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

जालौन : कोंच कोतवाली क्षेत्र के नगेपुरा गांव में श्मशान घाट तक जाने वाले रास्ते के खराब होने से ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया. कैलिया बाइपास पर खेड़ा चौकी के पास सड़क पर अर्थी रखकर धरने पर बैठ गए. जाम की सूचना पर एसडीएम कोंच अभिनव यादव और सीओ परमेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और जल्द श्मशान घाट बनवाने का भरोसा दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया.

गांव में श्मशान घाट और उसका रास्ता सही नहीं होने, चारों ओर जलभराव और गलियों में कीचड़ होने से लोग परेशान हैं. मृतक की अंत्येष्टि के लिए भी जगह नहीं मिली. तीन साल से शिकायतें कर रहे ग्रामीणों का धैर्य शुक्रवार को जवाब दे गया. युवक की मौत के बाद अंत्येष्टि के लिए जगह न मिलने पर गुस्साए ग्रामीणों ने कोंच के कैलिया बाइपास पर खेड़ा चौकी के पास अर्थी रखकर जाम लगा दिया.