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पेयजल आपूर्ति के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू, 20 मई तक आ सकता है नहर का पानी

कंट्रोल रूम शिकायत सुनते कलेक्टर आलोक रंजन ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: भीषण गर्मी के चलते जोधपुर शहर के तेल एंड के क्षेत्रों सहित आस पास के इलाकों में पेयजल का संकट बना हुआ है. जिसको लेकर आए दिन लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने हाल ही में जलदाय विभाग के कंट्रोल रूम जाकर लोगों शिकायतें सुनी थी. वहीं, अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक आदेश जारी कर संभावित पेयजल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुचारू एवं नियमित पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में भी कंट्रोल शुरू करवा दिया है. यह जिला स्तरीय कंट्रोल रूम उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग में स्थापित किया गया है. जलदाय विभाग पर प्रदर्शन करती महिलाएं (ETV Bharat Jodhpur) जिला कलेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम का संचालन चौबीसों घंटे तीन पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, द्वितीय पारी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा तृतीय पारी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक संचालित होगी. कंट्रोल रूम में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है, ताकि पेयजल संबंधी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके. जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन से प्राप्त शिकायतों पर तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.