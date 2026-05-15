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पेयजल आपूर्ति के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू, 20 मई तक आ सकता है नहर का पानी

कंट्रोल रूम का संचालन चौबीसों घंटे तीन पारियों में किया जाएगा. वहीं, जोधपुर नहर का पानी 20-21 मई तक पहुंचने की संभावना है.

Water Control Room
कंट्रोल रूम शिकायत सुनते कलेक्टर आलोक रंजन (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 6:48 PM IST

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जोधपुर: भीषण गर्मी के चलते जोधपुर शहर के तेल एंड के क्षेत्रों सहित आस पास के इलाकों में पेयजल का संकट बना हुआ है. जिसको लेकर आए दिन लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसको लेकर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने हाल ही में जलदाय विभाग के कंट्रोल रूम जाकर लोगों शिकायतें सुनी थी.

वहीं, अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए एक आदेश जारी कर संभावित पेयजल संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आमजन को सुचारू एवं नियमित पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में भी कंट्रोल शुरू करवा दिया है. यह जिला स्तरीय कंट्रोल रूम उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग में स्थापित किया गया है.

Protest for Water
जलदाय विभाग पर प्रदर्शन करती महिलाएं (ETV Bharat Jodhpur)

जिला कलेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम का संचालन चौबीसों घंटे तीन पारियों में किया जाएगा. प्रथम पारी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक, द्वितीय पारी दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा तृतीय पारी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक संचालित होगी. कंट्रोल रूम में विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है, ताकि पेयजल संबंधी शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके. जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन से प्राप्त शिकायतों पर तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

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अभी 6 से आठ से दिन लगेंगे आपूर्ति में : नहरबंदी के चलते लिए गए क्लोजर के बाद पानी कब आएगा, यह अभी पता नहीं चल रहा है. 12 मई को नहरबंदी समाप्त होने के बार पानी छोड़ा गया है. माना जा रहा है कि जोधपुर नहर का पानी 20-21 मई तक पहुंचेगा. ऐसे में अगले दिन बहुत परेशानी भरे होंगे, क्योंकि कायलाना में चार दिन का ही पानी बचा है. 72 घंटे से शहर में पानी की अलग-अलग क्षेत्रों आपूर्ति हो रही है. इसी प्रबंधन को एक दिन पहले कलेक्टर ने जाकर देखा था और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कंट्रोल रूम में शिकायतें सुनी थी.

जिला स्तरीय कंट्रोल रूम पर करवाएं शिकायत दर्ज : कंट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 0291-2650349 एवं 0291-2650350 निर्धारित किए गए हैं, जिन पर आमजन पेयजल संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों की सूचना दे सकेंगे.

जलदाय विभाग के इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं शिकायत : जोधपुर शहर में पेयजल संबंधी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए पीएचईडी कन्ट्रोल रूम में दूरभाष नम्बर 0291-2651710, 0291-2651711 एवं 8279101959 कार्यरत हैं. इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप के माध्यम से भी दूरभाष नम्बर 8279101914 पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.

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