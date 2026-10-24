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दिल्ली: छात्र संघ की मांग को लेकर जामिया में भूख हड़ताल जारी, सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन मोड में क्‍लासेज संचालित करने के निर्देश

जामिया में भूख हड़ताल जारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) यूनिवर्सिटी ने कैंपस में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सभी कोर्सेज की क्लास को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया है. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 24 अक्टूबर 2026 को जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कैंपस में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पढ़ाई में बिना किसी रुकावट के शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी.

प्रशासन ने छात्रों की शिकायतों को सुनने और समाधान निकालने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए फिलहाल कक्षाओं को ऑनलाइन ही संचालित किया जाएगा. छात्र पिछले कई हफ्तों से वर्ष 2006 से भंग पड़े छात्र संघ (JMISU) को दोबारा बहाल करने और चुनाव कराने की मांग को लेकर बीते 13 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जबकि अन्य छात्रों ने प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों को दोहराया. प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने और उन्हें समझाने के लिए यूनिवर्सिटी का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी पहुंचा.