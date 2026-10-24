दिल्ली: छात्र संघ की मांग को लेकर जामिया में भूख हड़ताल जारी, सुरक्षा कारणों से ऑनलाइन मोड में क्लासेज संचालित करने के निर्देश
दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सभी कोर्सेज की क्लास को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन मोड में कर दिया है.
Published : October 24, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) यूनिवर्सिटी ने कैंपस में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सभी कोर्सेज की क्लास को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया है. यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा 24 अक्टूबर 2026 को जारी एक आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कैंपस में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पढ़ाई में बिना किसी रुकावट के शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है. यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी.
प्रशासन ने छात्रों की शिकायतों को सुनने और समाधान निकालने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का भी गठन किया है, लेकिन सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए फिलहाल कक्षाओं को ऑनलाइन ही संचालित किया जाएगा. छात्र पिछले कई हफ्तों से वर्ष 2006 से भंग पड़े छात्र संघ (JMISU) को दोबारा बहाल करने और चुनाव कराने की मांग को लेकर बीते 13 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जबकि अन्य छात्रों ने प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों को दोहराया. प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने और उन्हें समझाने के लिए यूनिवर्सिटी का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी पहुंचा.
Jamia Millia Islamia University has ordered all classes to be conducted online in view of the current situation on campus https://t.co/LgtCaEnHDc— IANS (@ians_india) October 24, 2026
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि उनकी मुख्य मांग यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का गठन करना है. छात्रों ने सवाल उठाया कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में छात्र संघ मौजूद हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र संघ क्यों नहीं हो सकता.
'मांग पूरी होने तक जारी रहेगी भूख हड़ताल'
प्रदर्शनकारी छात्र आदिल रिजवी ने बताया कि छात्र पिछले 13 दिनों से छात्र संघ के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके मुताबिक, कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जबकि अन्य विद्यार्थी उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं. आदिल रिजवी ने कहा कि छात्रों की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी गठित की थी, जिसने बातचीत के दौरान दो महीने का समय मांगा था. हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं. उनका कहना है कि जब वे पिछले 13 दिनों से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें दो महीने का समय देने की बात स्वीकार करना मुश्किल लग रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक छात्र संघ के गठन की मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रहेगी.
विवादित स्लोगन से छात्रों ने किया किनारा
प्रदर्शन के दौरान लिखे गए एक विवादित स्लोगन के बारे में पूछे जाने पर आदिल रिजवी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन का उस स्लोगन से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग छात्र संघ का गठन है. यदि किसी ने आपत्तिजनक स्लोगन लिखा है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन को उसकी पहचान कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.
यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात
छात्रों के लगातार प्रदर्शन को देखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं. शनिवार को यूनिवर्सिटी का टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचा. स्टाफ ने छात्रों को समझाने की कोशिश की कि जब प्रशासन ने मांग पर विचार करने के लिए दो महीने का समय मांगा है, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए. फिलहाल छात्र अपनी मांग पर कायम हैं और छात्र संघ के गठन की मांग को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है.
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