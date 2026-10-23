OBC आरक्षण को लेकर फिर मोहन सरकार निशाने पर, 27 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में बड़ा आंदोलन
ओबीसी महासंगम का आरोप 7 साल बाद आया फैसला, सरकार ने नहीं रखा सही पक्ष, अब बड़े आंदोलन की चेतावनी, महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:14 AM IST
छिंदवाड़ा : OBC समाज के 27% आरक्षण की बहाली, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर 27 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में फिर आंदोलन होने जा रहा है. पवार मंगल भवन चंदनगांव छिंदवाड़ा में सर्वजातीय OBC महासंगम आयोजित किया जाएगा. इस महासंगम में OBC समाज को प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा व रोजगार में समान अवसर तथा आरक्षण से जुड़े लंबित कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी फिर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.
आरोप- OBC के साथ सरकार कर रही छलावा
आन्दोलन कि अगुवाई कर रहे एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने बताया, '' 27 तारीख को बड़ी संख्या में लोग पवार मंगल भवन छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महामहिम राज्यपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे. साथ ही जन प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से भेजा जाएगा. सर्वजातीय OBC संगठन ने सरकार से मांग की है कि वह जातिगत जनगणना कराने के साथ ही OBC बच्चों को न्याय दें और अध्यादेश लाकर नौवीं अनुसूची में नाम शामिल करें. आगामी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ओबीसी समाज एकजुट होकर के अपने न्याय की लड़ाई लड़ेगा.''
ओबीसी महासंगम के संयोजक एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने बताया, '' ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में 2019 से लंबित याचिका का निराकरण 9 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट जबलपुर के द्वारा 7 साल के बाद निराकरण किया गया है, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण तत्कालीन सरकार द्वारा मार्च 2019 में ओबीसी वर्ग के लिए अध्यादेश लाकर कानून बनाया था, और उसे लागू किया गया, लेकिन उसी दौरान 2019 में यू.पी.एस.सी., एस.एस.सी. परीक्षाएं सरकार द्वारा सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयोजित करवाई गई थीं, जिसमें 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को दिए जाने की विज्ञप्ति जारी की गई थी. उसी आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में ओबीसी के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था, और परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली थीं.''
उन्होंने आगे कहा, '' वहीं, दूसरे वर्ग को इसी परीक्षा में चयन कर लिया गया. एस.सी. की आबादी 15.6 प्रतिशत को 16 प्रतिशत आरक्षण और एस.टी. वर्ग की आबादी 21 प्रतिशत को 20 प्रतिशत आरक्षण व ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के तहत भर्ती किया जाना था. सामान्य वर्ग की आबादी 12 प्रतिशत को 10 प्रतिशत ई.डब्लू.एस. आरक्षण दिया गया. किन्तु तत्कालीन सरकार के बाद वर्तमान सरकार विगत लंबे समय से सत्ता में है. सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग का सही तरीके से कोर्ट के सामने पक्ष नहीं रखा गया इसलिए फैसला खिलाफत में गया.''
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ओबीसी संघ ने उठाए सवाल
ओबीसी महासंगम ने सरकार से सवाल किया है कि 2019 से बिना सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के आदेश या स्थगन आदेश से आखिर किसके आदेश से 13 प्रतिशत ओबीसी के बच्चों का होल्ड करके बाकी सभी को नौकरी पर रख लिया गया, सिर्फ ओबीसी के बच्चों को न्याय नहीं मिल पाया, उनका हक व अधिकार संवैधानिक होने के बाद भी ओबीसी वर्ग के बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं.