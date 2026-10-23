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OBC आरक्षण को लेकर फिर मोहन सरकार निशाने पर, 27 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में बड़ा आंदोलन

28 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में बड़े आंदोलन की तैयारी ( Etv Bharat )

छिंदवाड़ा : OBC समाज के 27% आरक्षण की बहाली, जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर 27 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में फिर आंदोलन होने जा रहा है. पवार मंगल भवन चंदनगांव छिंदवाड़ा में सर्वजातीय OBC महासंगम आयोजित किया जाएगा. इस महासंगम में OBC समाज को प्रतिनिधित्व, संवैधानिक अधिकार, शिक्षा व रोजगार में समान अवसर तथा आरक्षण से जुड़े लंबित कानूनी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी फिर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा.

आरोप- OBC के साथ सरकार कर रही छलावा