रामगढ़ पर्वत क्षेत्र में खनन मंजूरी का विरोध, 10 लाख पेड़ कटने का दावा, सीएम साय बोले विकास के लिए पेड़ तो कटेंगे
सरगुजा का रामगढ़ पर्वत अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है. खदान को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय इसका विरोध कर रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 2:20 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 3:46 PM IST
सरगुजा : रामगढ़ पर्वत क्षेत्र में नई खदान को मंजूरी मिलने के बाद विकास और पर्यावरण के बीच एक बड़ा टकराव शुरू हो गया है.स्थानीय ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, पर्यावरणविदों की गंभीर चेतावनियां और इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान कि "विकास के लिए पेड़ तो कटेंगे," इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं.आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामगढ़ की पहचान संरक्षित करने प्रदेश की सरकार हर साल रामगढ़ महोत्सव मनाती है, इस साल तो खुद मुख्यमंत्री इस आयोजन में पहुंचे. रामगढ़ के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर चिंतन किया गया खूब बातें हुई. लेकिन इस दौरान प्रदेश के मुखिया ने साफ कह दिया की विकास करना है तो पेड़ तो काटना ही पड़ेगा,क्या सड़क आसमान में बनेंगी.
रामगढ़ महोत्सव का क्या ही रहेगा औचित्य ?
अब सवाल ये है कि पेड़ कटेंगे, रामगढ़ पर्वत से नजदीक केते एक्सटेंशन की खदान खुलेगी, पर्वत वर्तमान में ही क्षतिग्रस्त हो रहा है, जब ये खदान खुलेगी तो इस पर्वत का क्या होगा. लोगों की चिंता है कि पर्वत नहीं बचेगा और इतनी बड़ी धरोहर हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो रामगढ़ महोत्सव जैसे आयोजनों का औचित्य क्या रह जाएगा.ग्रामीण साफ तौर पर यह कहते नजर आते हैं कि वो किसी भी कीमत पर जंगल नहीं कटने देना चाहते हैं, वो रामगढ़ पर्वत की चिंता करते हैं.
हमारी आस्था उस पर्वत से जुड़ी है. भगवान राम वनवास के दौरान यहां रुके थे. सीता-राम और लक्षण का मंदिर भी पर्वत के ऊपर है. अगर पर्वत को कुछ हुआ तो मंदिर भी ध्वस्त हो जाएगा - तिहारु लाल, ग्रामीण
हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला कहते हैं कि राजस्थान सरकार के नाम पर यहां से कोयला निकाला जा रहा है. लेकिन जितना कोयला उनको चाहिए उसकी पूर्ति तो आराम से हो रही है, लेकिन उससे कहीं अधिक खनन किया जा रहा है.
कोयला आपूर्ति के बाद भी नई अनुमतियां दी जा रही है, इस कोयले को कॉरपोरेट अपने मुनाफे के लिए अपनी निजी कंपनियों में बेच रहे हैं. रामगढ़ का पर्वत खतरे में हैं, आज सिर्फ हसदेव नही पूरे प्रदेश में जंगल बचने के लिए सभी एक हो रहे हैं, आंकड़ों में 4 लाख पेड़ कटने की बात है लेकिन हकीकत में 10 लाख से ज्यादा पेड़ कटेंगे- आलोक शुक्ला, पर्यावरण प्रेमी
पूर्व डिप्टी सीएम ने जताई आपत्ति
पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के मुताबिक खनन हसदेव से चालू हुआ था. 23 कोयला खदान इस क्षेत्र में चिन्हांकित की गई और उनमें धीरे-धीरे शासकीय या निजी कंपनियों को कोयले की खदान देकर खनन का काम चालू हुआ. अन्य क्षेत्रों में 120 खदान, धरमजयगढ़ में एक पूरा रेंज, 18 खदान बस्तर की, कवर्धा में टाइगर रिजर्व जहां प्रस्तावित था टाइगर कॉरिडोर जहां था वहां खदानों की स्वीकृति, गरियाबंद जिले में इसी प्रकार से खनन की प्रक्रिया, सोनहत में खदानों की बात, जनकपुर क्षेत्र में खदानों की बात, तीन खदान स्वीकृत होने की बात बलरामपुर जिले के विजयनगर नगर में खदानें खोलने की बात सामने आ चुकी है. इफको को जो मंजूरी पुराने समय मिली थी, करीब 16 साल पहले उन लोग वहां से छोड़ के चले गए थे, उसमें पुनः छह गांव हैं, वहां फिर ये पहल चालू की गई है कि वहां कोई ना कोई प्लांट लाया जाए.
खदानों के खुलने से वहां पर रहने वाले लोग विस्थापित होते हैं. जमीन देने वालों को नौकरी देने का वादा होता है,लेकिन जमीन लेने के बाद उनके साथ क्या होता है ये भी देखिए.जो लोग कभी अपने जमीन के मालिक थे उनकी स्थिति क्या थी,और जमीन देने के बाद आज उनकी स्थिति क्या है- टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम
विकास के लिए पेड़ काटना होगा- सीएम साय
प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने इस विषय पर कहा कि विरोधियों को अपने मन से यह गलतफहमी निकालना चाहिए. आज हमारे छत्तीसगढ़ का 44 फीसदी भू भाग वनों से आच्छादित है. ये जो वर्षों से कैंपा योजना के तहत हमारा फॉरेस्ट वृक्षारोपण करता है. चार साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ मां के नाम से लगवा रहे हैं तो इसमें 2.5% एरिया कवर हुआ है. उद्योग नीति में ऐसा है कि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है, पेड़ काटता है तो उसके बदले में उससे ज्यादा पेड़ लगाता है. यह उद्योग नीति में है इसको देखना चाहिए.
विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी भी हो जाता है. जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं जो नेशनल हाईवे 43 है और पहले के हिसाब से बना था.अब हमको रोड उसका डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा कोई आसमान में बनेगा क्या. तो इस तरह से दोष लगाने वालों को सोचना चाहिए. उद्योग नीति को भी समझना चाहिए, तब इस तरह का आरोप लगाना चाहिए- विष्णुदेव साय,सीएम छग
छत्तीसगढ़ की साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर रामगढ़ पर्वत की चिंता अब पूरे प्रदेश में हो रही है. एक तरफ आदिवासी, पर्यावरण प्रेमी सहित आम जनता रामगढ़ पर्वत पर आई दरार और उसके पतन की चिंता कर रहे हैं तो दूसरी और इसके नजदीक ही नई खदान केते एक्सटेंशन की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है.
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