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झारखंड के इस इलाके में डिजिटल तरीके शुरू हो रही है भाषा की लड़ाई! विधानसभा में भी उठ चुका है मामला

पलामू एवं गढ़वा का इलाका भोजपुरी एवं मगही के लिए चर्चित रहा है. हालांकि 2021 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पलमुआ भाषा का भी जिक्र किया गया है. पलामू का इलाका बिहार और गढ़वा का इलाका यूपी से प्रभावित होता है. 2011 की जनसंख्या के अनुसार पलामू में 19.36 लाख आबादी है, जिसमें मात्र 9.34 प्रतिशत आदिवासी की आबादी है. जबकि गढ़वा में सात प्रतिशत के करीब आदिवासी हैं. अकेले लातेहार में लगभग 45 प्रतिशत आदिवासी की आबादी है. 2023 तक जेटेट परीक्षा में छात्रों ने स्थानीय भाषा के तौर पर भोजपुरी भाषा में परीक्षा दी है.

इस फैसले के तहत 11 जिला में शामिल लोग 13 जिला में आवेदन नहीं कर सकते थे. बाद में न्यायालय ने इस फैसले को रद्द कर दिया था. 2021 में स्थानीय नीति एवं भाषा को लेकर सूची जारी की गई थी, जिसके बाद पलामू, गढ़वा इलाके में विवाद शुरू हुआ.

2016 में नियोजन नीति को लेकर झारखंड में अधिसूचित क्षेत्र और गैर अधुसूचित क्षेत्र की सूची जारी की गई थी. झारखंड के 13 एवं 11 जिलों में बांटा गया था. इस फैसले में जिला स्तर पर आरक्षण को लागू किया गया था. इसी के बाद से भाषा विवाद ने पलामू, गढ़वा इलाके में जन्म लिया.

विभिन्न विचारधारा एवं राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले युवा एवं छात्र एक मंच पर जमा हुए. पलमुआ भाषा संघर्ष समिति युवाओं को डिजिटल तरीके से विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप से जोड़ रही है. आंदोलन का यह पहला चरण है, जिसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है. बाद में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की जाएगी. फिलहाल युवा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से स्थानीय भाषा को लेकर हुए फैसले में बदलाव की मांग कर रहे हैं.

जिसके बाद एक बार फिर से पलामू इलाके में आंदोलन की शुरुआत हुई है. कई राजनीतिक दल और छात्र संगठन इस आंदोलन में उतर रहे हैं. भाषा विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया है. वहीं, स्थानीय भाषा को लेकर युवाओं के द्वारा पलमुआ भाषा संघर्ष समिति का भी गठन किया गया है.

पलामू: झारखंड के पलामू, गढ़वा इलाके में पिछले डेढ़ दशक से भाषा को लेकर विवाद चल रहा है. भाषा विवाद के बीच पलामू से कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं. झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए सरकार ने स्थानीय भाषाओं की सूची जारी की है. पलामू एवं गढ़वा इलाके के लिए नागपुरी एवं कुडुख (उरांव) अधिकृत स्थानीय भाषा घोषित किए गए हैं.

झारखंड की सरकार पलामू, गढ़वा इलाके के छात्रों एवं विभाग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और स्थानीय भाषा के रूप में भोजपुरी, मगही, अंगिका को जगह देना चाहिए. वह चुप नहीं बैठेंगे, इस आंदोलन में वह साथ हैंः- आलोक चौरसिया, विधायक, डालटनगंज

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पलामू भाषा को भी मिली है जगह

पलामू का इलाका भोजपुरी, मगही के लिए चर्चित रहा है. लेकिन इस इलाके में एक भाषा बोली जाती है, जिसे पलमुआ भी कहा जाता है. 2021 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में पलमुआ को 200 वें नंबर पर रखा गया है. पलमुआ हिंदी, भोजपुरी, मगही एवं नागपुरी का मिश्रण है.

17वीं सदी में पलमुआ धीरे-धीरे अस्तित्व में आना शुरू हुआ था. पलामू, गढ़वा, लातेहार इलाके में 40 लाख से भी अधिक की आबादी पलमुआ बोली बोलती है. पलमुआ की पहचान को लेकर लड़ाई भी लड़ी जा रही है. युवाओं का कहना है कि भोजपुरी, मगही के साथ-साथ पलमुआ भाषा को भी स्थानीय भाषा के रूप में जगह दी जाए. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में करीब 48 लाख की आबादी है.

पलामू, गढ़वा इलाके में भाषा की अपनी पहचान है. सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है. पलमुआ भाषा भी इस इलाके में बोली जाती है. युवा एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं. सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी है. पलामू के युवा आखिर क्या करेंगे ? युवाओं की प्रतिभा और इनके अवसर को खत्म किया जा रहा है:- राहुल दुबे, संस्थापक, पलमुआ भाषा संघर्ष समिति

पलामू इलाके में नहीं होती है नागपुरी-कुडुख की पढ़ाई

पलामू इलाके के लिए स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी एवं कुडुख का चयन किया गया है. लेकिन पलामू इलाके में दोनों भाषाओं की पढ़ाई नहीं होती है और न ही इसके शिक्षक हैं. हालांकि नीलांबर-पीतांबर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जीएलए कॉलेज में कुडुख डिपार्मेंट है, लेकिन इसमें भी शिक्षक नहीं हैं. किसी भी कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दोनों भाषा की पढ़ाई नहीं होती है. यहां के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए राज्य के दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है.

2021 के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में एक नया विवाद पैदा किया है, वह है भाषा का विवाद. यह प्रयास किया जा रहा है कि भोजपुरी बोलने वालों को नागपुरी और मगही बोलने वालों को खोरठा वालों से लड़ाया जाए. 2022 में भी लड़ाई लड़ी गई थी और फैसले को निरस्त किया गया था. पलामू, गढ़वा में लातेहार के लिए जिस भाषा का चयन किया गया है, वह भाषा यहां बोली ही नहीं जाती है और इसकी यहां पढ़ाई भी नहीं होती है. अगर सरकार इस फैसले को नहीं बदलती है तो पलामू, गढ़वा के साथ-साथ पूरा राज्य इस आंदोलन में शामिल होगा:- आशीष भारद्वाज, संस्थापक, पलमुआ भाषा संघर्ष समिति

विधानसभा में उठ चुका है मामला

भाषा को लेकर विधानसभा में कई बार मामला उठ चुका है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता सह पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी सरकार को पहले पत्र लिख चुके हैं. पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने भी आंदोलन किया है. भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक विधानसभा में मामले को उठा चुके हैं. लगातार पलामू, गढ़वा इलाके में भोजपुरी, मगही को स्थान देने की मांग कर चुके हैं. पलामू इलाके में स्थानीय भाषा को लेकर कई बड़े आंदोलन भी हुए हैं.

इलाके के लोग न खोरठा जानते हैं न नागपुरी जानते हैं और न ही कुडुख जानते हैं. विधानसभा में ध्यान आकृष्ट करवाने का कार्य किया गया था. इस विवाद को विधानसभा में भी उठाया गया था. पलामू इलाका के लिए भोजपुरी, मगही और अंगिका को जोड़ने की मांग की गई थी:- डॉ शशिभूषण मेहता विधायक

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