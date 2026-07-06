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Lawyers Protest in Jaipur : वकीलों ने दी राहत, दो दिन रजिस्ट्री करा सकेगी आम जनता

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिन से आंदोलन कर रहे वकीलों ने सोमवार को आम जनता को बड़ी राहत दी है.

Lawyer Meeting in Bar Association
बार एसोसिएशन जयपुर के कार्यालय में वकीलों ने की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 6, 2026 at 2:59 PM IST

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जयपुर: राजस्व मंडल जयपुर की बेंच के संबंध में, अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ के न्यायालय को चौमूं स्थानांतरित करने के विरोध, राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के सांगानेर तहसील के प्रकरणों को अन्य न्यायालय में भेजने, उप पंजीयन कार्यालयों में स्लॉट व्यवस्था एवं पंजीयन संबंधी अनियमिताओं को लेकर दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के बैनर तले वकील पिछले कुछ दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे थे. जयपुर जिले के सभी उप पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी पूरी तरह से बंद था.

दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि सरकार एक बार फिर जयपुर जिले में जमीनों की डीएलसी रेट बढ़ाने जा रही है. इसे देखते हुए हमने आम जनता को रजिस्ट्री कराने के लिए छूट दी है, ताकि जनता पुरानी डीएलसी रेट पर रजिस्ट्री कारा सके. आम जनता सोमवार शाम 4:00 बजे से मंगलवार तक पुरानी डीएलसी रेट पर रजिस्ट्रियां करा सकेंगी.

संदीप शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों में वकीलों की ओर से न्यायिक कार्य का बहिष्कार पहले की तरह ही जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद 8 जुलाई को एक बार फिर जिला एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की मीटिंग की जाएगी और सरकार के रुख को देखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि दो दिन में सरकार हमारी मांगें मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर वकील आंदोलन करेंगे.

सतीश शर्मा ने कहा कि राजस्व मंडल की बेंच को लेकर एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है. उन्होंने बताया कि द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह में राजस्व मंडल की जयपुर बेंच लगती है. इसमें सोमवार और मंगलवार को डीबी (डबल बेंच) लगती है एवं बुधवार से लेकर शुक्रवार तक एसबी (सिंगल बेंच) लगती है. डीबी बेंच की फाइल तो डीबी बेंच में ही रहती है, लेकिन एसबी बेंच की फाइलें तारीख पेशी के दिन अजमेर से लाई जाती हैं और सुनवाई के बाद वापस अजमेर ले जाई जाती हैं.

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एसबी की फाइलों की सत्यापित कॉपी लेने और उस मामले में नोटिस इशू कराने के लिए हमें अजमेर जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से डीबी की फाइल जयपुर में रखी जाती हैं. उसी तरह से एसबी की फाइलें भी जयपुर में ही रखी जाएं, ताकि आम जनता और वकीलों को अजमेर का चक्कर न काटना पड़े. मीटिंग से पहले वकीलों ने नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा के नाम से एक ज्ञापन बीच जिला प्रशासन को सौंपा. मीटिंग में दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश शर्मा के अलावा महासचिव मनोज वर्मा, पूर्व अध्यक्ष डॉ. सुनील शर्मा, कार्यकारिणी के सदस्य और अन्य वकील शामिल हुए.

सरकार को करोड़ों का नुकसान : वकील हजारी लाल शर्मा ने बताया कि कार्य बहिष्कार और रजिस्ट्रियों का कार्य ठप होने से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने बताया कि जयपुर जिले में करीब दो दर्जन उप पंजीयन कार्यालय हैं. प्रत्येक उप पंजीयन कार्यालय में प्रतिदिन करीब 100 रजिस्ट्री होती है. इस तरह सरकार को रजिस्ट्री होने पर करोड़ों का रेवेन्यू प्राप्त होता है, लेकिन पिछले 6 दिन से रजिस्ट्री का कार्य ठप रहा, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का रेवेन्यू नहीं मिल पाया.

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