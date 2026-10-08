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RTU हॉस्टल में स्टूडेंट की मौत के बाद प्रोटेस्ट, स्नेक बाइट का आरोप, प्रबंधन बोला, 'पीएम से होगा क्लियर'

कोटा: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (RTU) में गुरुवार को एक स्टूडेंट की मौत का मामला सामने आया है. स्टूडेंट अपने हॉस्टल में बेहोश मिला था. सूचना के बाद यूनिवर्सिटी के चिकित्सक पहुंचे और उन्होंने एंबुलेंस की मदद से उसे अस्पताल में शिफ्ट किया था. जहां पर चिकित्सक ने छात्र को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्रों का कहना है कि स्टूडेंट की मौत स्नेक बाइट से हुई. वहीं प्रबंधन का कहना है कि छात्र की मौत प्रारंभिक तौर पर कार्डियक अरेस्ट से होना प्रतीत होता है. हालांकि पोस्टमार्टम होने के बाद मौत का सही कारण पता चल पाएगा.

स्नेक बाइट की संभावना कम : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ निमित्त रंजन चौधरी का कहना है कि घटना सुबह 09:45 बजे हुई थी. छात्र अक्षित शर्मा मूल रूप से जयपुर का रहने वाला था. वह अन्य दो स्टूडेंट के साथ हॉस्टल में रहता था. वीसी डॉ चौधरी का कहना है कि हमने इस मामले में तत्काल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर को भेज दिया था. मैं भी मौके पर पहुंचा था. स्टूडेंट का रूम पहले फ्लोर पर है. ऐसे में स्नेक बाइट की संभावना कम लग रही है. यह कार्डियक अरेस्ट ही लग रहा है. अक्षित के परिजन जयपुर से निकल गए हैं. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा.

'सांप ने ही काटा है' : वहीं स्टूडेंट राहुल चौधरी का कहना है कि यहां सुविधाओं का अभाव है और करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद भी हॉस्टल पर ध्यान नहीं दिया जाता है. कई बार यहां पर सांप आ जाते हैं. अक्षित का शरीर भी पीला पड़ गया था. इसलिए ऐसा लग रहा है कि उसको सांप ने ही काटा है. जहर फैलने के चलते ही ऐसा हुआ है. छात्र पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने परिसर को पूरी तरह से जंगल बनाया हुआ है. जबकि परिसर को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. सुविधाओं के लिए जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रबंधन है. सुविधाएं नहीं होने के चलते अक्षित की मौत हुई है. यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खंडर बने हुए हैं. डिस्पेंसरी में भी दवा नहीं उपलब्ध है.

प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस अधिकारियों से बात करते विद्यार्थी (ETV Bharat Kota)

'टॉयलेट जर्जर, अंधेरे में कैम्पस व हॉस्टल' : स्टूडेंट पारस शर्मा का आरोप है कि जब अक्षित की तबीयत बिगड़ गई थी, तब हॉस्टल के चीफ वार्डन डीके यादव पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल व्हीकल से स्टूडेंट को ले जाने से इनकार कर दिया. स्टूडेंट की हालत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने एंबुलेंस का इंतजार किया. अस्पताल की डिस्पेंसरी में सामान्य गोली और इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज भी उपलब्ध नहीं है. वहां जब हम जाते हैं, तो चिकित्सक बजट नहीं होने की बात कहते हैं. हॉस्टल बिल्डिंग में टॉयलेट में लाइट की व्यवस्था नहीं है. जब वहां सुबह अंधेरे में बच्चे जाते हैं, तब सांप नजर आते हैं. डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर हमसे फीस ली जा रही है और जब लाइट लगवाई जाती है, तो कुछ दिन ही चलती है. फिर खराब हो जाती है. अच्छी क्वालिटी की लाइट्स भी नहीं लगती है. बिल्डिंग में कई तरह की कमियां है, लेकिन दूर नहीं हो रही हैं. हॉस्टल व कैम्पस अंधेरे में रहते हैं.

'रात 1 बजे सोया था अक्षित' : अक्षित शर्मा ने बुधवार को ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट किया था. इसके साथ ही कल्चरल एक्टिविटी में भी शामिल रहा था और इवेंट के चलते रात को वह रात 1 बजे अपने रूम पर पहुंचा था. जहां दूसरा स्टूडेंट सो रहा था, उसने सुबह अक्षित को जगाया नहीं था और वह क्लास में चला गया था. बाद में अक्षित को दूसरे स्टूडेंट्स ने जगाया. तब यह घटनाक्रम होना सामने आया. फिलहाल यह क्लियर नहीं हुआ है कि स्टूडेंट की मौत किस कारण से हुई है. परिजनों के आने के बाद मृतक स्टूडेंट का पोस्टमार्टम होगा. उसके बाद ही मौत का कारण क्लियर हो पाएगा. दूसरी तरफ आरटीयू के अन्य स्टूडेंट्स ने भी प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है. विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर बैठ गए हैं.