पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देर रात लाठीचार्ज, एक कार्यकर्ता का सिर फूटा
पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स गिरा रहे थे. इसी बीच उन्हें चोट लग गई.
Published : October 21, 2026 at 7:14 AM IST
जयपुर : रितु बराला मारपीट मामले में जीरो एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मंगलवार देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया. जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि लाठीचार्ज में एक एनएसयूआई कार्यकर्ता का सिर फूट गया, जिसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की सूचना जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को मिली तो वो भी आक्रोशित हो गए और पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे. साथ ही लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.
इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक सड़क पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिसकर्मियों पर नशे में होकर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के हाथ और पैरों में चोटें लगी हैं, जबकि एक कार्यकर्ता का सिर फूट गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक रफीक खान, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा और कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा पुलिस कमिश्नरेट से बाहर आ गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की.
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देर रात तक डटे रहे कार्यकर्ता : कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे. हालांकि, पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स गिरा रहे थे. इसी बीच उन्हें चोट लग गई. देर रात भी कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट के बाहर डटे रहे और भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. इस दौरान वे रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे. साथ ही पुलिस को चेतावनी भी दी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक यहां से नहीं हटेंगे.
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राजस्थान की बेटी रितु बराला को न्याय दिलाने और FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर शांतिपूर्ण धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करना निंदनीय है। न्याय की मांग करना अपराध नहीं है। राजस्थान सरकार जवाब दे कि पीड़िता की FIR दर्ज करने के बजाय न्याय की आवाज़ उठा रहे कार्यकर्ताओं पर लाठियाँ क्यों बरसाई जा रही हैं? रितु बराला को न्याय मिलने और FIR दर्ज होने तक कांग्रेस की लड़ाई जारी रहेगी।— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) October 20, 2026
आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन : रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन भी कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट का घेराव का ऐलान किया है. बुधवार सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से जयपुर कूच करने का आह्वान किया है. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बुधवार को हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करेंगे.
रात कितनी भी लंबी हो, सवेरा होकर रहेगा ज़ुल्म का हर दौर एक दिन ख़त्म होकर रहेगा #JusticeForRituBarala 📍 पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर https://t.co/0PMVofBvSI— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) October 20, 2026
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