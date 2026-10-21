ETV Bharat / state

पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देर रात लाठीचार्ज, एक कार्यकर्ता का सिर फूटा

पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स गिरा रहे थे. इसी बीच उन्हें चोट लग गई.

कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2026 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : रितु बराला मारपीट मामले में जीरो एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मंगलवार देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया. जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि लाठीचार्ज में एक एनएसयूआई कार्यकर्ता का सिर फूट गया, जिसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की सूचना जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को मिली तो वो भी आक्रोशित हो गए और पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे. साथ ही लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक सड़क पर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिसकर्मियों पर नशे में होकर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के हाथ और पैरों में चोटें लगी हैं, जबकि एक कार्यकर्ता का सिर फूट गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की सूचना मिलते ही कांग्रेस विधायक रफीक खान, जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा और कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा पुलिस कमिश्नरेट से बाहर आ गए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की.

इसे भी पढे़ं. जयपुर कमिश्नरेट में कांग्रेस का धरना जारी: जीरो एफआईआर पर अड़े डोटासरा और जूली, छावनी बना परिसर

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज (ETV Bharat)

देर रात तक डटे रहे कार्यकर्ता : कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा. मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे. हालांकि, पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स गिरा रहे थे. इसी बीच उन्हें चोट लग गई. देर रात भी कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट के बाहर डटे रहे और भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. इस दौरान वे रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग करते रहे. साथ ही पुलिस को चेतावनी भी दी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक यहां से नहीं हटेंगे.

इसे भी पढे़ं. जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दो टूक, रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर दर्ज होने तक नहीं हटेगा धरना

आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन : रितु बराला मामले में जीरो एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन भी कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट का घेराव का ऐलान किया है. बुधवार सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम जिलाध्यक्षों, विधायकों, सांसदों और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से जयपुर कूच करने का आह्वान किया है. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बुधवार को हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट का घेराव करेंगे.

इसे भी पढे़ं. जयपुर में जीरो FIR पर रार: मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज, बोले- कानून नहीं जानते नेता, त्योहार खराब करना ठीक नहीं

TAGGED:

RITU BARALA ASSAULT CASE
POLICE LATHI CHARGE ON CONGRESS
रितु बराला मारपीट मामला
कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज
CONGRESS WORKERS PROTEST IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.