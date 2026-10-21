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पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर देर रात लाठीचार्ज, एक कार्यकर्ता का सिर फूटा

कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

जयपुर : रितु बराला मारपीट मामले में जीरो एफआईआर की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मंगलवार देर रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया. जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि लाठीचार्ज में एक एनएसयूआई कार्यकर्ता का सिर फूट गया, जिसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की सूचना जैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं को मिली तो वो भी आक्रोशित हो गए और पुलिस कमिश्नरेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे. साथ ही लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.