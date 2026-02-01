ETV Bharat / state

बीकानेर में खेजड़ी बचाने की मांग लेकर कल से बेमियादी महापड़ाव

संत समाज के सानिध्य में महापड़ाव में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया गया है.

Environmentalists and saints are busy preparing for the grand rally
महापड़ाव की तैयारी में जुटे पर्यावरण प्रेमी व संत (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 1:31 PM IST

बीकानेर: संत समाज की अगुवाई में बिश्नोई, सर्व समाज एवं पर्यावरण प्रेमियों की ओर से पेड़ सुरक्षा कानून लाने और खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई रोकने की मांग लेकर सोमवार को बीकानेर में महापड़ाव होगा. पर्यावरण प्रेमी रैली के रूप में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एकत्र होंगे. सोमवार सुबह 11:00 बजे आंदोलनकारी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और बिश्नोई धर्मशाला के आगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू करेंगे. ये प्रदेश में सोलर कंपनियों की ओर से अंधाधुंध खेजड़ी कटाई रोकने एवं कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

लाखों लोगों के जुटने का दावा: पेड़ खासतौर से खेजड़ी की कटाई के विरोध में बीकानेर कलेक्ट्रेट पर पर्यावरण बचाओ समिति का धरना जारी है. खेजड़ी कटाई के विरोध में बिश्नोई समाज आंदोलित है. 19 दिसंबर को बिश्नोई समाज की महापंचायत में 2 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव की घोषणा की गई थी. तब से लगातार बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर बीकानेर के महापड़ाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंचने की अपील की जा रही है. संत समाज के सानिध्य में होने वाले इस महापड़ाव में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया गया है.

बीकानेर बंद का आह्वान: 2 फरवरी के महापड़ाव के समर्थन में बीकानेर बंद का आह्वान भी किया गया. महापड़ाव से पहले रैली स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैयारियां पूरी की जा रही है. यातायात व्यवस्था और बैठक और खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर भी आंदोलन से जुड़े लोग अंतिम रूप दे रहे हैं.बिश्नोई समाज के लोगों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन सोलर प्लांट लगाने के नाम पर अंधाधुंध तरीके से खेजड़ी कटाई की जा रही है. यह अब बर्दाश्त के बाहर है. खेजड़ी कटाई के विरोध और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लेकर हमारा लंबा इतिहास है, लेकिन सरकार पूरी तरह लापरवाह है.

आंदोलन से जुड़े रामगोपाल बिश्नोई ने कहा कि लगातार सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन जिम्मेदारों ने अनसुनी की. अब मजबूरी में महापड़ाव करना पड़ रहा है. तब सरकार इस बजट सत्र में विधेयक लाने की बात कह रही है जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था. संत समाज के सानिध्य में इस आंदोलन में आरपार की लड़ाई लड़ेंगे. खेजड़ी की कटाई के विरोध में कड़ा कानून बनने तक आंदोलन जारी रहेगा.

सर्वसमाज का समर्थन: 2 फरवरी के महापड़ाव को अलग-अलग संस्थाओं ने भी समर्थन दिया है. बीकानेर बार एसोसिएशन एवं देहात कांग्रेस ने समर्थन पत्र जारी किया. आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सर्व समाज हमारे साथ है. सभी ने अपना समर्थन दिया.

