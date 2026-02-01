ETV Bharat / state

बीकानेर में खेजड़ी बचाने की मांग लेकर कल से बेमियादी महापड़ाव

बीकानेर: संत समाज की अगुवाई में बिश्नोई, सर्व समाज एवं पर्यावरण प्रेमियों की ओर से पेड़ सुरक्षा कानून लाने और खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई रोकने की मांग लेकर सोमवार को बीकानेर में महापड़ाव होगा. पर्यावरण प्रेमी रैली के रूप में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एकत्र होंगे. सोमवार सुबह 11:00 बजे आंदोलनकारी रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और बिश्नोई धर्मशाला के आगे अनिश्चितकालीन महापड़ाव शुरू करेंगे. ये प्रदेश में सोलर कंपनियों की ओर से अंधाधुंध खेजड़ी कटाई रोकने एवं कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं.

लाखों लोगों के जुटने का दावा: पेड़ खासतौर से खेजड़ी की कटाई के विरोध में बीकानेर कलेक्ट्रेट पर पर्यावरण बचाओ समिति का धरना जारी है. खेजड़ी कटाई के विरोध में बिश्नोई समाज आंदोलित है. 19 दिसंबर को बिश्नोई समाज की महापंचायत में 2 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव की घोषणा की गई थी. तब से लगातार बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर क्षेत्र में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर बीकानेर के महापड़ाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंचने की अपील की जा रही है. संत समाज के सानिध्य में होने वाले इस महापड़ाव में लाखों लोगों के जुटने का दावा किया गया है.

पढ़ें:खेजड़ी काटने का जुर्माना 1 लाख करने की मांग, 2 फरवरी से बीकानेर में महापड़ाव

बीकानेर बंद का आह्वान: 2 फरवरी के महापड़ाव के समर्थन में बीकानेर बंद का आह्वान भी किया गया. महापड़ाव से पहले रैली स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैयारियां पूरी की जा रही है. यातायात व्यवस्था और बैठक और खाने-पीने की व्यवस्था को लेकर भी आंदोलन से जुड़े लोग अंतिम रूप दे रहे हैं.बिश्नोई समाज के लोगों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन सोलर प्लांट लगाने के नाम पर अंधाधुंध तरीके से खेजड़ी कटाई की जा रही है. यह अब बर्दाश्त के बाहर है. खेजड़ी कटाई के विरोध और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लेकर हमारा लंबा इतिहास है, लेकिन सरकार पूरी तरह लापरवाह है.