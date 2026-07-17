SIR फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगने के आरोप में बर्खास्त बीएलओ को बहाल करने की मांग, संघ ने दिया अल्टीमेटम
गढ़वा में एसआईआर फॉर्म भरने के लिए पैसा मांगने पर बर्खास्त बीएलओ को बहाल करने की मांग को लेकर धरना दिया गया.
Published : July 17, 2026 at 7:29 PM IST
गढ़वा : झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के रूप में तैनात सहियाओं द्वारा फॉर्म भरने के नाम पर 50 से 100 रुपये तक की उगाही किए जाने के आरोपों के बीच विवाद बढ़ गया है. बर्खास्त बीएलओ के समर्थन में अन्य बीएलओ धरने पर बैठ गए और बर्खास्त बीएलओ की बहाली की मांग की.
दरअसल, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 383 की बीएलओ जमीला बीबी और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 406 की बीएलओ कुसुम देवी का वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वे एसआईआर फॉर्म भरने के एवज में पैसे की मांग कर रही थी. वीडियो वायरल होने के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी के निर्देश पर जांच कराई गई. जांच में वीडियो की सत्यता पाए जाने के बाद दोनों सहियाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.
बर्खास्त दोनों सहियाओं ने आज जिला समाहरणालय के समक्ष झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया. संघ ने दोनों सहियाओं की बहाली की मांग की और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो एसआईआर प्रक्रिया बाधित कर दी जाएगी.
यूनियन की अध्यक्ष कौशल्या देवी ने कहा, “दोनों सहियाओं को तुरंत कार्य पर वापस लाया जाए, नहीं तो हम SIR के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे.” प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल मुकुंद सिन्हा ने प्रशासन को सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा, “29 जुलाई तक यदि दोनों सहियाओं को बहाल नहीं किया गया तो हम 1 अगस्त से कार्य ठप कर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे. इसके साथ ही और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा.”
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