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SIR फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगने के आरोप में बर्खास्त बीएलओ को बहाल करने की मांग, संघ ने दिया अल्टीमेटम

गढ़वा : झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के रूप में तैनात सहियाओं द्वारा फॉर्म भरने के नाम पर 50 से 100 रुपये तक की उगाही किए जाने के आरोपों के बीच विवाद बढ़ गया है. बर्खास्त बीएलओ के समर्थन में अन्य बीएलओ धरने पर बैठ गए और बर्खास्त बीएलओ की बहाली की मांग की.

दरअसल, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 383 की बीएलओ जमीला बीबी और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 406 की बीएलओ कुसुम देवी का वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वे एसआईआर फॉर्म भरने के एवज में पैसे की मांग कर रही थी. वीडियो वायरल होने के बाद जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीसी के निर्देश पर जांच कराई गई. जांच में वीडियो की सत्यता पाए जाने के बाद दोनों सहियाओं को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.

बर्खास्त बीएलओ को बहाल करने की मांग (Etv Bharat)

बर्खास्त दोनों सहियाओं ने आज जिला समाहरणालय के समक्ष झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले एक दिवसीय धरना दिया. संघ ने दोनों सहियाओं की बहाली की मांग की और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मांग नहीं मानी गई तो एसआईआर प्रक्रिया बाधित कर दी जाएगी.