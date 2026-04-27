गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, लखनऊ में सीएम हाउस के बाहर एक गिरफ्तार
गौ सम्मान अभियान के तहत सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और गौ को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 5:39 PM IST
लखनऊ/गोरखपुर: गोरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सोमवार को प्रदर्शन देखने को मिला. इसी मामले को लेकर एक साधु लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने का प्रयास किया. जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, पुलिस ने तत्काल कार्यवाई करते हुए साधु को वहां से हटाया, हालांकि, साधु और पुलिस के बीच में खींचा-तानी भी हुई, लेकिन नहीं मामने पर साधु दीपक शर्मा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, वहीं, गोरखपुर में गौ सम्मान अभियान के तहत लोग सड़कों पर उतरे और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की.
दीपक शर्मा के आनुसार, वह गाय को 'राष्ट्रमाता' का दर्जा दिलाने के लिए धरने पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सड़कों पर गौ माता तड़प रही हैं, उनकी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने के लिए वे सुबह से शाम तक यहां बैठेंगे. उनका संघर्ष गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और गौ हत्या पर प्रदेश में रोक लगाने की है.
वहीं, गोरखपुर में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा गौ माता को राज्य माता व राष्ट्र माता घोषित करने की मांग के बाद, गोरखपुर सोमवार को 'गौ सेवा' और 'गौ सम्मान' के नारों से गुंज उठा. गौ सम्मान अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और गौ को राज्य माता व राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की.
इस विशाल जनसमूह ने शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए प्रशासन के माध्यम से देश और प्रदेश के सर्वोच्च नेतृत्व तक अपनी आवाज पहुंचाई. अभियान की शुरुआत गोरखपुर के विभिन्न तहसीलों और ब्लॉक केंद्रों से हुई. इस दौरान गौ भक्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने एकजुट होकर अपनी मांगो को बुलंद किया.
गौ माता के इस अभियान का नेतृत्व मनमोहन जादोड़िया कर रहे थे, जो गोरखपुर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और धार्मिक आयोजनों के लिए जाने जाते हैं. मीडिया से बात करते हुए मनमोहन ने कहा, गौ रक्षा और सेवा हमारा परम कर्तव्य है, हम गौ के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते.
उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन गोरखपुर के सभी तहसीलों में हो रहा है. इसे आगे चलकर पूरे प्रदेश और देश स्तर पर ले जाया जायेगा, जिससे गाय की रक्षा हो सके.
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