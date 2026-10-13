IIIT रांची छात्र मौत मामले में तीसरे दिन भी आंदोलन, निदेशक के इस्तीफे पर अड़े छात्र
रांची में IIIT छात्र की मौत मामले को लेकर छात्रों का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 11:52 AM IST
रांची: खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित रांची ट्रिपल आईटी में छात्र आदित्य की मौत के बाद विद्यार्थियों का आंदोलन मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. निदेशक राजीव श्रीवास्तव के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र-छात्राएं हॉस्टल के बाहर तिरपाल लगाकर धरने पर बैठे हैं. सोमवार की रात भी विद्यार्थियों ने धरनास्थल पर गुजारी.
छात्रों ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने संस्थान की चिकित्सा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं. उनकी मांग है कि संस्थान के चेयरमैन धरनास्थल पर पहुंचकर समस्याएं सुनें और समाधान को लेकर स्पष्ट आश्वासन दें. छात्रों का आरोप है कि आदित्य की मौत के बाद भी उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया.
आपातकालीन सुविधाओं पर सवाल
विद्यार्थियों ने परिसर में एंबुलेंस, ऑक्सीजन और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि संकट के समय छात्रों को खुद व्यवस्था संभालनी पड़ती है. छात्रों ने छात्रावास की सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी को भी अपर्याप्त बताया है.
खानपान की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि फीस के रूप में बड़ी राशि लिए जाने के बावजूद उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है. वे संस्थान प्रबंधन से इन समस्याओं पर जवाब और सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं.
खेलगांव चौक जाम करने की चेतावनी
विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उन्होंने खेलगांव चौक जाम करने की भी चेतावनी दी है. फिलहाल छात्र हॉस्टल के बाहर धरने पर डटे हैं और निदेशक के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं. आदित्य बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया का निवासी था. उसकी मौत के बाद संस्थान की आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, छात्रावास प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं. अब देखना होगा कि प्रबंधन विद्यार्थियों की मांगों पर क्या कदम उठाता है.
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