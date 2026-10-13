ETV Bharat / state

IIIT रांची छात्र मौत मामले में तीसरे दिन भी आंदोलन, निदेशक के इस्तीफे पर अड़े छात्र

हॉस्टल के बाहर रातभर धरने पर बैठे रहे छात्र ( Etv Bharat )

रांची: खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित रांची ट्रिपल आईटी में छात्र आदित्य की मौत के बाद विद्यार्थियों का आंदोलन मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. निदेशक राजीव श्रीवास्तव के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र-छात्राएं हॉस्टल के बाहर तिरपाल लगाकर धरने पर बैठे हैं. सोमवार की रात भी विद्यार्थियों ने धरनास्थल पर गुजारी.

छात्रों ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने संस्थान की चिकित्सा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर सवाल उठाए हैं. उनकी मांग है कि संस्थान के चेयरमैन धरनास्थल पर पहुंचकर समस्याएं सुनें और समाधान को लेकर स्पष्ट आश्वासन दें. छात्रों का आरोप है कि आदित्य की मौत के बाद भी उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया.