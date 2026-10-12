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IIIT रांची में छात्र की मौत के बाद आंदोलन तेज, निदेशक के इस्तीफे पर अड़े विद्यार्थी, एक बार फिर सड़क पर उतरे छात्र

धरने पर बैठे छात्र ( Etv Bharat )

रांची: खेलगांव थाना क्षेत्र स्थित रांची ट्रिपल आईटी के छात्रावास में शनिवार देर रात छात्र आदित्य की मौत के बाद विद्यार्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में छात्र-छात्राएं रविवार रातभर धरने पर बैठे रहे. सोमवार को भी उनका आंदोलन जारी है. छात्र-छात्राएं एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं. उन्होंने आंदोलन तेज करते हुए सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है. विद्यार्थियों ने संस्थान के निदेशक को हटाने और उनके इस्तीफे की मांग की है.

छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा. विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि सोमवार को उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.