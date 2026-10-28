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टीजीटी-पीजीटी की नई नियमावली के खिलाफ प्रयागराज में सड़क पर उतरे युवा

प्रयागराज में प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: माध्यमिक शिक्षा में टीजीटी और पीजीटी भर्ती की 'नई नियमावली' के विरोध में जुटे अभ्यर्थी उनकी बात न सुने जाने से बेहद नाराज हैं. उनका कहना है कि सीएम योगी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक हुआ कुछ नहीं.

प्रयागराज में प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी आशुतोष पांडे ने शासन-प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं. कहा कि 10 से 12 लाख छात्र इस नई नियमावली की चपेट में आकर भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं. मुख्यमंत्री ने खुद नियुक्ति पत्र बांटते वक्त आश्वासन दिया था. लखनऊ में उच्च स्तर से बात हुई, अधिकारियों ने आकर अनशन यह कहकर खत्म कराया कि न्याय होगा, लेकिन डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी नतीजा शून्य है.

शिक्षक गजेंद्र शुक्ला ने कहा कि बीएड के दौरान 45% से 50% अंकों के नियम के तहत डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर अब टीजीटी भर्ती में 50% का नया पैमाना थोप दिया गया है. गजेंद्र के अनुसार, जिन छात्रों ने राजर्षि टंडन या इग्नू जैसे सरकारी विश्वविद्यालयों से एकल विषय (Single Subject) का कॉम्बिनेशन पूरा किया, आज अचानक उसी सरकारी डिग्री को अमान्य बताकर उन्हें बाहर कर दिया गया. आंदोलन में डटे अभ्यर्थी प्रदीप सिंह और प्रदीप यादव ने सवाल किया कि देश की सबसे बड़ी सेवा यानी आईएएस (UPSC) की परीक्षा में बैठने के लिए सिर्फ 33% से स्नातक होना काफी होता है, लेकिन यहां एक शिक्षक बनने के लिए छात्रों के सामने नियम-कायदों की अंतहीन दीवारें खड़ी की जा रही हैं. आंदोलनकारी छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी तरह की उग्रता के पक्षधर नहीं हैं और पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जायज आवाज बुलंद कर रहे हैं. जब तक पुरानी नियमावली बहाल नहीं की जाती या उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलता, वे पीछे नहीं हटेंगे. पुराने बनाम नए नियमों का टकराव टीईटी (TET) की नई अनिवार्यता: पुरानी व्यवस्था में टीजीटी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य नहीं थी, जबकि नए नियमों में उच्च प्राथमिक स्तर की TET अनिवार्य कर दी गई. परीक्षा प्रणाली और नेगेटिव मार्किंग: पहले 125 प्रश्नों (500 अंक) की विषय-आधारित परीक्षा होती थी और कोई नकारात्मक अंकन नहीं था. नई व्यवस्था में 120 प्रश्न (360 अंक) कर दिए गए, जिसमें 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के जोड़ दिए गए और गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई.