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रतनपुर मंदिर क्षेत्र सनातन धर्म के लोगों का, यहां सिर्फ हिंदुओं को ही प्रवेश मिले-हिंदूवादी संगठन

बिलासपुर: रक्षाबंधन की रात दो समुदायों के बीच हुई घटना का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, इसी बीच महामाया नगरी रतनपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला.

दरअसल, 22 अगस्त को मंदिर परिसर में दुकान लगाने वाली महिला और कुछ लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था. इसी घटना के विरोध में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया. हिंदूवादी संगठन के दुर्गेश ने कहा कि रतनपुर मां भगवती का क्षेत्र है और आए दिन इसे असामाजिक तत्वों के लोग दूषित करने का काम कर रहे हैं. इसके खिलाफ हम इकट्ठा हुए है. मंदिर समिति के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है कि आने वाले समय में ऐसी घटना न हो.

रतनपुर मंदिर परिसर में विहिप और हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

पिछले दिनों यहां असामाजिक तत्वों ने हिंदू भाई को मारा. हमने मांग की है कि मंदिर क्षेत्र सनातन धर्म के लोगों का है. यहां हिंदुओं को ही प्रवेश मिलना चाहिए, यहां असामाजिक तत्वों के लोगों को स्थान दिया गया है. यहां हिंदू भाई बहनों को ही स्थान देना चाहिए- दुर्गेश, हिंदूवादी संगठन

मंदिर ट्रस्ट को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को आवेदन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

हिंदू संगठन वाले ट्रस्ट में अपनी मांग लेकर आ थे. उनकी मांगों पर पहले भी नोटिस दिया गया था. आज उनकी मांग पर चार दिन के बाद वैधानिक कार्रवाई के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी -अरुण शर्मा, मैनेजिंग ट्रस्टी, महामाया मंदिर ट्रस्ट

विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. संगठन ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.